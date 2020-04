La triste confesión de Freddy Villarreal: "Tengo una casa inmensa y nadie con quien compartirla"

Freddy Villarreal lamenta estar solo en esta complicado momento. El actor debe enfrentar la cuarentena por Coronavirus, sin sus hijos y soltero.

“Trabajé mucho para tener mi propia casa, y después de tanto trabajar y hacer mi propia casa, yo dije que fue al pedo. Hoy tengo una casa frente a la laguna, tengo una pileta debo limpiar todos los días, tengo una casa inmensa, que tuve muchos disgustos para terminar, y hoy por hoy no tengo con quién compartirla...”, contó en diálogo con Últimos cartuchos, el ciclo radial que tiene al frente a Migue Granados.

Actualmente, el humorista está soltero y, sus hijos Agustín y Jazmín, se encuentran viviendo con sus respectivas madres. “Tengo una pileta que me encantaría usar con una pareja. Hoy no la puedo compartir. Entonces, por todo eso, digo que todo es efímero, romperse el orto para tanto...”, agregó entristecido.

“Ojo, no está mal cometer errores, lo que me parece que está mal es volver a cometer los mismos, y es por eso que otra casa no voy a hacer más. Y no me voy a romper más el culo para tener el mejor auto o la mejor moto. Ya no pienso en eso, también hay que disfrutar”, cerró.