La despedida a la hija de Maru Botana

Maru Botana se llevó a sus siete hijos de vacaciones a Estados Unidos y aprovecharon para recorrer los lugares más icónicos de Nueva York, antes de despedir a Lucía Solá, la hija más grande que la conductora de televisión tiene con Bernardo Solá.

En un posteo, Maru confesó que “justo este viaje fue la despedida de Lu, que se va a Hawái unos meses. Y me costó, pero toda la adrenalina, energía y locuras que vivimos y hablamos son esos momentos que quedarán grabados para siempre”.

La pastelera, acompañada de sus hijos, Agustín (23), Lucía (21), Matías (19), Sofía (17), Santiago (15), Juan Ignacio (12) e Inés Solá (10 años), compartió los momentos más familiares con sus seguidores en las redes sociales. La familia paseó por la Gran Manzana y Brooklyn, visitaron bares y shoppings, miraron a la Selección e hicieron una clase de cocina.

“Amo estos viajes con los chicos, hasta me rio sola de mí, de verme casi como una más, más que como una madre. Es como que me relajo tanto y me voy de tema, que solo disfruto y disfruto”, se sinceró la cocinera y concluyó: “Este es mi lema, vivir a pleno mi familia, y que todo lo demás siga girando. Pero este viaje pasa a ser uno más de esta colección de inolvidables regalos para mi corazón”.