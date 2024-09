La emotiva despedida de Brenda Asnicar a un ser querido con un show privado: "Voy a extrañar no tenerte"

Brenda Asnicar está atravesando un fuerte dolor que cada persona y familia podrá entender a la perfección y tuvo en algún momento un animal de compañía en sus casas. Este fin de semana, a la actriz le tocó despedirse de su fiel compañero durante los últimos 9 años, su gato Bandido.

Ahora, la cantante decidió compartir este difícil momento en su cuenta de Instagram donde subió un conmovedor video y escribió emocionada: "Menos mal que existe la música, las caricias y los besos. Porque las palabras nunca fueron suficientes para demostrarte el amor que te tengo. Voy a extrañarte en todo momento, porque viniste a enseñarme que nunca hay que dejar de luchar, porque no importaba la gravedad de lo que te pasaba a vos, siempre con tu fortaleza demostraste que se puede. Me diste todo el amor que tenías, fuiste quien me acompañó en mis momentos más difíciles".

Brenda Asnicar junto a Bandido.

En el posteo se podía ver a Brenda cantándole a Bandido en sus últimos momentos mientras lo despedía con un gran abrazo: "Un día me viste llorando, te acercaste y me secaste las lágrimas con tu patita, ese día entendí lo especial que es tu ser, no querías verme triste, siempre pendiente. En un sueño hace pocos días me hiciste saber que querías que el día que te tocará abandonar tu cuerpo físico, te cantara. Así que suavemente mientras te llenaba de amor ayer, te canté #EverythingsHarder".

Para cerrar la publicación, y dejando en claro todo lo que significó Bandido para ella, Brenda Asnicar le expresó a su mascota: "Siempre mejoraste todo, a donde vas dejás tu halo de luz e irradiás amor. Y es por eso que ahora todo se vuelve más difícil (tal cual dice la canción) porque aunque sé que estás, voy a extrañar no tenerte al lado mío mientras escribo canciones, cuando desayuno, cuando trabajo, básicamente todo el tiempo, porque vos y yo somos uno. Todo es más difícil sin vos, pero irónicamente es hermoso porque todo este dolor es equivalente al amor profundo que me diste".

El esperado reencuentro que protagonizaron Brenda Asnicar y Laura Esquivel en Italia

A pesar de estar atravesando un momento muy difícil ahora, recientemente la actriz protagonizó un increíble momento junto a Esquiven en su gira por Italia. Después de años de la serie "Patito Feo", ambas cantaron juntas en el festival "Teenage Dream Party".

Tras realizar varias canciones sola, Brenda Asnicar recibió en el escenario a Laura Esquivel para interpretar "Amigos del Corazón". Esto sorprendió a todos los presentes, que no contuvieron su emoción al ver a Antonella y Patito nuevamente juntas.

J.C.C