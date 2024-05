Muchas mujeres del mundo del espectáculo se lanzaron en este 2024 a publicar su libro. Es el caso de tres de las mujeres más reconocidas de nuestro país, hablamos de Celeste Cid, Brenda Asnicar y Julieta Prandi. Desde diferentes perspectivas y contando historias distintas, las modelos y actrices sacaron a la luz un talento oculto.

"Intimidad", el libro de Celeste Cid

A través de su cuenta de Instagram la actriz compartió su felicidad por publicar un libro que escribió en 2009. "Escribí la mayor parte de mi libro a mis 25 años, en el año 2009. Nunca imaginé publicarlo" escribió Celeste en su publicación.

Celeste Cid

"Un libro que es mío, pero es de muchxs, pues: el amor, los vínculos, los legados, los apegos, las fobias, los estar en el mundo, y de nuevo: el amor, porque de eso se trata todo al fin".

Celeste Cid compartió en sus redes un poco de su libro "Intimidad"

A pesar de que es el segundo libro que publica la actriz, se mostró muy ansiosa y emocionada por este nuevo proyecto que muestra al mundo.

Compartió en sus redes, también, fragmentos de cuando fue a diferentes medios para contar un poco más de que se trata su libro "Intimidad".

"Yo tendría que estar muerta", la novela de Julieta Prandi

Es de público conocimiento el calvario que vivió Julieta Prandi con su exmarido. Basado en hechos reales, escribió su primera novela que refleja la vivencia de muchas mujeres en una situación de violencia y abuso por parte de sus parejas. La protagonista de este libro es Lucía, una conductora de televisión que se encuentra encerrada en una relación de pareja tormentosa y debe atravesar un infierno para recuperar su vida.

Tapa de la novela de Julieta Prandi

En una entrevista con La Nación, la conductora comentó: "cuenta una historia que representa a muchas mujeres. Esta basada en hechos reales, porque esta temática quizás no hubiese existido si no me hubiesen pasado determinadas cosas... Algunas trascendieron pero otras, para preservarme a mí y a mis hijos, las mantuve en mi intimidad. Le dejo al lector que intuya o que interprete qué partes del relato me tocaron vivir a mí".

Julieta Prandi en la Feria del Libro presentando su novela

En su cuenta de Instagram publica la llegada de esta novela con una imagen de la portada y escrito abajo "Desde el abismo más oscuro, donde la desesperación ahoga cada respiro, surge esta historia basada en hechos reales. Va más allá de ser un simple libro; es un grito de valentía en el silencio ensordecedor de lo inimaginable".

Julieta Prandi junto a su familia en la presentación de su novela

Julieta presentó el libro en la Feria del Libro. Su pareja actual, Emanuel Ortega, compuso una canción inspirada en su texto. En otras entrevistas Prandi contó que está la posibilidad que Emanuel lleve esta novela a una serie para la televisión.

"Superstar", el libro autobiográfico de Brenda Asnicar

La actriz se presentó en la Feria del Libro para dar a conocer su primer libro el cual contiene un fuerte apoyo autobiográfico y un poco de ficción también.

Brenda Asnicar en su cuenta de Instagram

En la Feria del Libro anunció el libro y expresó que su idea es hacer una saga que tendría su lanzamiento a fin de año. Sobre la trama de la historia, en una entrevista, Brenda contó "El libro es autobiográfico, pero también es ficción. Está inspirado en hechos reales, la idea es contar, y crear un mundo, que en esta caso va a estar contado por Luz, que es la protagonista, sobre lo que me pasa a mí y lo que le pasa a un montón de personas que quedaron en el camino tratando de ser superestrellas".

Brenda Asnicar y su nueva faceta de escritora

Brenda se mostró muy emocionada y feliz por este anuncio. En su cuenta de Instagram contó "luego de tantos años y tantas lecciones de la vida, poder desarrollar este proyecto es realmente muy emocionante. No encuentro las palabras para describir...".

C.S.