Ingrid Grudke se mantuvo lejos del ojo público por una gran cantidad de años y, de un día para el otro, volvió a convertirse en la protagonista de los medios a causa de la infidelidad de su pareja, Martín Colantonio, con su sobrina política, Andrea Miranda. La actriz contó en “A la Tarde” la dolorosa manera en que se enteró de la doble traición.

Si bien se trata de una historia muy difícil de creer y que parece parte de una ficción, es real e Ingrid Grudke fue la víctima. Cuando creía que su vida era parte de un cuento de hadas, con la pareja que siempre había esperado, de repente pasó a vivir un cuento de terror.

Ingrid Grudke estuvo en pareja con Martín Colantonio por siete años, hasta que hace tres meses se enteró, de la peor manera, que su pareja ideal la engañaba con la esposa de su sobrino, Andrea Miranda. Después de meses de intentar recuperarse y acompañando a su sobrino Santiago, la modelo habló con “A la Tarde” y contó cómo vivió la doble traición.

Después de filtrarse la noticia de su separación, la fisicoculturista sostuvo que todavía se encuentra “un poco shockeada y dolida”. “Pasaron muchas cosas y tengo un tiempo para recuperarme”, agregó.

La actriz empezó a contar la situación que vivió y su voz no paraba de quebrarse. “Andrea Miranda era nuestra mano derecha”, expresó casi entre lágrimas. “Sentí una estafa emocional y me cuesta mucho esto”, señaló, después de que se conocieran los chats amorosos entre quien fue su pareja y su ex sobrina política.

“Martín para mí era un ser maravilloso y descubrí otra cosa”, sentenció la actriz. Oliver, el cronista del programa, le consultó por algunos “llamados de alerta” y la modelo señaló que “había alertas pero a uno le cuesta creer que pase algo así”, y contó que “para nosotros fue una explosión familiar”.

Y si bien reconoció que “la gente se enamora y esto puede pasar”, “no fue un desliz, sino que ocurrió por mucho tiempo”. “Me siento estafada emocionalmente, esa es mi gran desilusión”, manifestó Ingrid.

“Les di todas las oportunidades, les pregunté varias veces y me lo negaron, el rumor en Posadas era muy grande”, contaba con la voz entrecortada y agregó que se enteró porque “una amiga se animó a contarme primero y me costaba creer y entender que esto fuera cierto, pero luego aparecieron pruebas”.

“Vi imágenes que no me va a sacar nadie, de ellos abrazandose y besandose en este ascensor”, contó la modelo, haciendo referencia al ascensor de su casa. Además, los chats de amor entre Martín y Andrea dejaron ver que ellos decían querer estar juntos y besarse mientras estaban en el mismo departamento que Ingrid, sin ningún tipo de pudor o culpa.

Ingrid Grudke y su ex pareja, Martín Colantonio

