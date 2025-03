Jimena Barón regresó a casa luego de un intenso viaje donde disfrutó de su última travesía en pareja antes del nacimiento del bebé en camino. Pero lo que la cantante nunca esperó es que cuando abriera la puerta de su hogar, Momo, su hijo más grande, la esperara con una dulce sorpresa, preparada especialmente para ella.

Jimena Barón y Momo

El conmovedor detalle de Momo para Jimena Barón tras su viaje

El regreso de Jimena Barón a casa tras un viaje lleno de emociones y momentos especiales se convirtió en una experiencia inolvidable gracias a su hijo Morrison, conocido cariñosamente como Momo. La cantante disfrutó de su última escapada romántica junto a su pareja antes de la llegada de su bebé, pero no se imaginó la sorpresa que la esperaba al entrar a su hogar.

Jimena Barón y Matías Palleiro

La cantante decidió tomarse unos días para viajar a Nueva York y Miami, dos destinos emblemáticos que combinaron la magia de la gran ciudad con la calidez de las playas. En esta ocasión, el objetivo del viaje fue aprovechar tiempo en pareja y, además, adquirir distintas cosas para el bebé en camino.

Durante el viaje, la artista compartió momentos mágicos en sus redes sociales, desde paseos por lugares icónicos hasta pequeñas aventuras llenas de complicidad con su novio. Fue una oportunidad para recargar energías y prepararse emocionalmente para esta nueva etapa que la obligará mantenerse en el país hasta el nacimiento de su hijo.

Jimena Barón y Matías Palleiro

Sin embargo, lo que más emocionó a Jimena Barón al volver fue la sorpresa de su hijo Momo, quien se encargó de organizar un recibimiento lleno de amor y dulzura. A través de sus redes, compartió la anécdota que le contó Mari, su niñera: “Esta mañana, Momo no se puso el uniforme y se vistió con otra ropa arreglada para ir al colegio. Mari le preguntó: ‘¿Qué haces? ¿Por qué no te pusiste el uniforme?’, y él le respondió: ‘Porque hoy llega mi mamá y quiero que me vea con otra ropa’”.

Posteo Jimena Barón

Siguiendo su característico humor, la cantante acompañó el posteo con un meme súper conocido de la icónica serie de los Simpson. En este se podía ver a Homero, uno de los personajes principales, con ropa elegante, simulando un traje antiguo con guantes, para asistir a un importante evento.

Por su parte, Jimena Barón mostró los distintos regalos que tanto ella como Matías Palleiro le trajeron a Momo para que el niño vea cuando regrese del colegio. Entre estos se podía ver distintos legos de sus personajes favoritos, y varias golosinas que dentro de Argentina no hay. “Para el hermano mayor cuando vuelva del cole”, escribió la cantante en su posteo.

La relación entre Jimena Barón y Momo se caracteriza no solo por la complicidad y el respeto, sino en la cantidad de gestos que el niño tiene con su mamá, que siempre logran emocionarla. Al regresar de su viaje con Matías Palleiro, la cantante no se esperaba la dulce sorpresa que le preparó su hijo, por lo que no dudó en compartirla con sus seguidores.

VDV