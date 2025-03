Daniela Celis y Thiago Medina tuvieron una gran idea: hacer un viaje por playas internacionales, junto a sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Sin embargo, lejos de provocar felicidad, el comienzo fue bastante complicado, y los obligó a tener una desesperada odisea por aeroparque. La mamá de las niñas no dudó en compartir lo ocurrido con sus redes sociales, y provocó preocupación entre sus seguidores, quienes intentaron ayudarlos desde donde podían.

Llanto, desesperación y un viaje de ensueño: La odisea de Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina siempre buscan actividades entretenidas para sus pequeñas, Laia y Aimé. Ellos intentan que sus hijas aprendan todo lo que el mundo tiene para ofrecerles, y se diviertan mientras tanto. Por eso, realizan viajes en la Argentina, y ahora intentaron irse al exterior. Con la ayuda de una importante agencia, organizaron unas vacaciones familiares en las playas de Buzios, Brasil, para que sus hijas conozcan el verano de Latinoamérica y aguas cristalinas.

Sin embargo, un suceso hizo que su viaje comenzara con el pie izquierdo, y habría provocado malestar en la pareja. Daniela Celis compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde relató que no habían podido tomar el primer vuelo. Por algún inconveniente, que no detallaron, perdieron el primer pasaje que habían logrado sacar. Lejos de rendirse, los ex Gran Hermano regresaron durante la tarde, para tomar un segundo avión. Pero, al igual que antes, también lo perdieron, y Thiago se alejó de Daniela enojado.

La conductora de Patria y Familia se mostró angustiada y llorando, por la estresante situación que estaban viviendo, mientras su pareja intentaba solucionar lo sucedido. Sus seguidores no dudaron en escribirles mensajes y consolarla de la mejor manera. Finalmente, pudieron conseguir un tercer vuelo, y, junto a una foto de una de sus hijas, Daniela mostró la felicidad y tranquilidad que ahora cargaban. Las pequeñas se mostraron emocionadas ante lo vivido, y pudieron llegar al que será la playa de sus sueños.

Daniela Celis y Thiago Medina pudieron superar una situación muy estresante, que les complicó un viaje único e ideal para que sus hijas disfruten de todo. A pesar de eso, se apoyaron en la familia que construyeron y no tardaron en encontrar una solución y un final a esta desesperante odisea. Sus seguidores siguen toda la rutina de la pareja, y viven los momentos junto a ellos. Desde su Gran Hermano, están atentos a las actualizaciones en sus cuentas de Instagram, y los intentan ayudar con comentarios y opiniones al respecto.

A.E