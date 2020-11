La encontraron desmayada: preocupación por la salud de Claudia Lapacó

La actriz Claudia Lapacó fue hallada este miércoles sin conocimiento en un vehículo estacionado en el barrio porteño de Belgrano. La reconocida artista fue internada de urgencia y aún no se conoce su estado,

Los vecinos fueron quienes encontraron a Lapacó, y Luis Ventura fue quien hizo pública la situación: “En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que (Lapacó) respiraba y la llevaron al Hospital Pirovano. Estaban tratando de ubicar a su familia. Tengo entendido que recién habían logrado comunicarse con uno de sus hijos”.

En el hospital, los médicos le realizarán los estudios correspondientes para ver su cuadro de salud en general y averiguar por qué motivo perdió el conocimiento.

Más tarde el periodista indicó que lograron contactar a uno de los hijos de la actriz, quien tiempo atrás había contado que vive sola en un monoambiente desde hace 27 años. “Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir… Pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”, contaba hace un tiempo la reconocida actriz de 80 años.

Claudia ha pasado un tiempo muy duro durante la cuarentena, fue bisabuela en agosto pero debido a los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno no pudo tener contacto directo y, al no usar celular, tampoco pudo mantener contacto con su familia a través de videollamadas.

“No puedo ver a mis hijos ni a mis nietos. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita. A ella y tampoco a los otros”, se sinceró en el programa Por si las moscas, de La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Voy a ser bisabuela. Me cargaban con que no tenía celular y ahora lo hubiese necesitado, o una camarita o una computadora, para verme con todo el mundo”, comentó.

La actriz estaba trabajando junto a José María Muscari y Mariela Asensio en la obra Perdidamente, inspirada en los libros del neurólogo, neurocientífico y político argentino Facundo Manes, antes del aislamiento.