La escapada de finde de Mica Viciconte, Fabián Cubero y sus hijas

Fabián Cubero y Mica Viciconte quisieron dejar de lado los conflictos en los que siguen envueltos dada su continua pelea con Nicole Neuman y por eso hicieron una escapada junto a Allegra, Sienna e Indiana, las hijas del exfutbolista que tuvo con la modelo.



A días de que Mica remarcara su lealtad a Cubero a pesar de las trabas que sigue encontrando, el exdeportista compartió en sus redes sociales el hermoso fin de semana que vivió junto a su pareja y sus pequeñas quienes disfrutaron de juegos en el agua y días de relax en un hermoso spa.



A través de sus redes sociales, Cubero compartió detalles del fin de semana en donde se pudieron ver muchas fotos de sus niñas junto a Mica muy cómplices y divertidas.

"Un finde diferente", tituló Fabián el posteo que realizó en Instagram en donde se lo ve disfrutando de su familia.

El descargo de Mica Viciconte

Días atrás, Mica Viciconte se encargó de hacer un fuerte descargo en sus redes sociales donde se refirió a su relación con Fabián Cubero.

"Hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja @fabiancuberooficial a pesar de las críticas por cierto 'rol' que ocupo. Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también", escribió en un contundente posteo.

"Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama. El tiempo pone a cada uno en su lugar", cerró.

