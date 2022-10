La ex del nuevo novio de Laurita Fernández contó detalles de su ruptura

Laurita Fernández fue descubierta a los besos con el productor Claudio Brusca y desde ese entonces todos los ojos están puestos en ellos.

Además, Paparazzi se comunicó con Lourdes Puppi, la ex del hombre de 38 años, y contó los motivos de su separación.

Laurita Fernández y Claudio Brusca.

“A fin del año pasado cortamos y yo me puse a salir con Mariano (Martínez). Salió en todos lados porque fui al country de él. Después, esté año volví con él (Claudio Brusca) de novia y hace tres meses corté por mí. Lo corté y ahora salió esto de él y Laurita. Le deseo lo mejor porque terminamos bien”, dijo Lourdes Puppi a la revista.

Y continuó: "Era obvio, evidente, trabajan juntos, se llevan bien. Le deseo lo mejor. Es un re buen chabón, mal. Yo lo re quiero pero corté por diferentes motivos propios. La realidad es que teníamos diferentes planes de vida. Él me llevaba muchos años, yo tengo 26 y él 38. Quería otra cosa para nosotros y no quería lo mismo”.

Lourdes Puppi en Bienvenidos a bordo.

Lourdes Puppi, que pasó por Combate y por Bienvenidos a bordo (allí es que conoció tanto a Claudio Brusca como a Laurita Fernández), por último señaló: “Yo quería disfrutar la vida desde otro lugar. No coincidimos pero él no se lo esperaba. Fue muy de repente y dos veces le hice lo mismo. Las dos veces le corté yo y no sé si él se lo merecía”.

Laurita Fernández.

La palabra de Laurita Fernández

Laurita Fernández fue consultada por Socios del espectáculo sobre su nueva relación con Claudio Brusca.

Lo primero que aclaró es que no quiere ponerle rótulos ni títulos. Ante la consulta de "si chaparon", la conductora largó una carcajada y dijo: "Qué se yo, no sé".

Luego, aclaró: "Está todo más que bien. Es un sol".

Por otro lado, parece que el productor sí está decidido a oficializar el noviazgo, a pesar de no mantener un título oficial. "Yo la adoro profundamente y la admiro demasiado. Es todo lo que está bien", dijo Claudio Brusca sobre este vínculo en Ciudad.com.