Antonela Roccuzzo y Lionel Messi eran los más esperados de los Premios The Best de FIFA. Por eso, cuando llegaron, fue toda una revolución. Además, la pareja causó sensación con su look combinado dado que ambos eligieron un estilismo en Total Black.

La ceremonia homenajeó a los mejores jugadores de fútbol del año y, como era de esperar, Lionel Messi se llevó el reconocimiento mayor a mejor jugador.

Cómo fue el look de Antonela Roccuzzo para la gala The Best

A esta altura, Antonela Roccuzzo es una gran referente de la moda. Es por eso que sus looks siempre son los más esperados en las galas a las que asiste junto a su esposo, Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

Para los premios The Best, la empresaria deslumbró con un vestido negro largo y al cuerpo, con cuello tortuga y mangas largas de la firma Dolce Gabbana que complementó con una exclusiva cartera con forma de rosa de la misma marca.

Según la página web de la firma italiana, el accesorio representa la feminidad y tiene un valor de 6930 euros. “La rosa se transforma en este bolso Dolce Box, que representa la artesanía, el amor y la atención al detalle propios de la marca. Realizado en resina pintada a mano, presenta un asa superior y una correa ajustable y extraíble en piel de becerro con motivo de iguana”, explican desde Dolce & Gabbana sobre el símbolo de este accesorio.

Cómo son los accesorios que lució Antonela Roccuzzo para la gala The Best

La empresaria decidió complementar su estilismo con una lujosa y exclusiva colección de joyas de Tiffany con la que se robó todas las miradas.

La exclusiva colección de Tiffany que lució Antonela Roccuzzo en los premios The Best.

Antonela Roccuzzo dos anillos, dos brazaletes, unos aros colgantes y otros en forma de flor realizados completamente con diamantes pertenecientes a la colección "Victoria".

El estilismo de Antonela Roccuzzo estuvo a cargo de Barbie Ruiz y, de este modo, la empresaria conquistó al mundo con su imagen y su elegancia.

CS.