Antonela Roccuzzo y Lionel Messi eran los más esperados de los Premios The Best. Por eso, cuando llegaron, fue toda una revolución. Además, la pareja causó sensación con su look combinado, ambos en Total Black.

Antonela Roccuzzo lució un vestido largo con un tajo pronunciado que dejaba ver una de sus piernas. La prenda era de mangas largas y cuello polera. El toque de color lo dio con su cartera colorada en forma de flor y unos aros colgantes color plata.

Por su parte, Lionel Messi eligió un traje con brillos en las solapas del blazer y moño en el cuello.

Otro de los look Total black de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo es sin dudas una de las mayores referentes argentinas en el mundo fashion.

Queda claro que cada uno de los looks que luce la esposa de Lionel Messi son pensados y armados estratégicamente para estar siempre a la moda. Nada es al azar para ella, y se nota.

Uno de sus colores favoritos es el negro, bien clásico, como suelen ser sus outfits. Por eso es habitual verla vestida -o al menos llevando algún accesorio- con este tono.

Fue el caso del look que compartió en octubre pasado y en pocas horas ya había recibido miles de likes.

Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo publicó en sus redes una serie de fotos con un look by Dolce & Gabbana y un corazón en los comentarios. De esta manera, la mamá de Thiago Mateo y Ciro Messi, dejó en claro una vez más que tiene debilidad por esta firma.

El outfit, todo negro, estaba comprendido por un conjunto de pantalón tiro alto con un blazer que, al costado izquierdo, tenía una franja en etiqueta con el nombre de la marca repetidas veces. Para debajo de la chaqueta, eligió un top. En cuanto al calzado, se inclinó por unas botas con plataforma.

El gran touch de su look fue una cartera colorada que, sin dudas, merece una descripción aparte.