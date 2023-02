Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje en apoyo a la película “Argentina 1985" que el próximo 12 de marzo compite por los premios Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera.

La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, al igual que la selección argentina busca ir por una tercera estatuilla de la Academia de Hollywood. Por el momento el galardón fue para “La historia oficial” en 1986 dirigida por Luis Puenzo y “El secreto de sus ojos” en 2009 dirigida por Juan José Campanella.

Lionel Messi compartió una historia en sus redes y escribió: “Gran película Argentina 1985 con Ricardo Darín y nominada al Oscar. Vamos por el tercero”, junto a una foto de los actores.

La publicación de Lionel Messi en apoyo a la película que competirá por el Oscar

Todas las expectativas están centradas en el 12 de marzo pues si bien “Argentina, 1985” vienen cosechando premios y excelentes críticas no pudo lograr el premio BATFA que quedó para el film “Sin novedad en el frente”

De esta forma Lionel Messi, alienta a la producción argentina que competirá con “Close” de Bélgica, “Sin novedad en el frente” de Alemania, “EO” de Polonia y The Quiet Girl de Irlanda.

GR