La expareja de Daniel Osvaldo estalló públicamente: "Sos una gran mierda"

Cuando los problemas entre Ana Oertlinger y Daniel Osvaldo parecían haber llegado a buen puerto, Ángel de Brito anunció en Twitter que la mamá del hijo mayor del futbolista estaba haciendo su descargo en las redes. El periodista escribió: "Avísenle al violento y abandonador de hijos de Daniel Osvaldo, que su ex pareja de 9 años y madre de su hijo está tuiteando".

A través de su cuenta de Twitter, Ana Oertlinger disparó contra Daniel Osvaldo: "Sos una gran MIERDA. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. NO SERVÍS PARA NADA. Y espérame, porque esta te la cobro yo".

Momo, Daniel Osvaldo, Gianluca y Ana Oertlinger

Pero eso no fue todo, una de las acusaciones más graves que lanzó la expareja de Daniel Osvaldo fue: "Te acordas cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso?, ¿Te acordas de todos los maltratos psicológicos?. Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre".

Para terminar, Ana Oertlinger aseguró: "El que te defiende, no te conoce. Me hartaste. Y te las voy a cobrar. En 1 mes seguramente posteas fotito que es lo único que sabes hacer. CARETA. Y hay testigos de las cosas. La imagen ya la tenes por el piso. Vas a tener que ir a buscar al subsuelo. Infeliz".

Daniel Osvaldo con Gianluca y Momo

Ló último lo expresó en referencia a que en mayo es el cumpleaños de Gianluca, el hijo que tienen en común, y que generalmente, en esa fecha el exfutbolista suele homenajearlo compartiendo una publicación en las redes sociales, a modo de demostración de amor.

Hasta el momento, Daniel Osvaldo no se manifestó sobre este tema, ni siquiera contra Ángel de Brito, a quien suele responderle cuando lo nombra por algún motivo. No es secreto para nadie que el deportista y el periodista tienen muy mala relación.