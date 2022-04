La exsuegra de Paulo Londra rompió el silencio: "Se iba con cinco amigas"

Es de público conocimiento que Paulo Londra y Rocío Moreno tuvieron la primer audiencia de conciliación y no pudieron llegar a ningún acuerdo, por lo que la situación se tornó aún más complicada. En medio de la polémica, Marina Romero, madre de Rocío, se expresó públicamente.

En una charla con "Intrusos", la exsuegra de Paulo Londra reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre la relación que tuvo su hija con el artista. La mamá de Rocío declaró: "Rocío no soportó que abandonara a la familia, que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con 5 amigos y 5 amigas. Son cosas que a mí no me sorprenden".

Marina y Rocío Moreno.

De esa forma, Marina Romero dejó en evidencia que en el último tiempo Paulo Londra tenía otras prioridades en su vida y que prefería salir con sus amigos que quedarse en su casa con su pareja que estaba embarazada y cuidaba de su hija mayor. Lamentablemente, el artista todavía no logra generar un vínculo con la menor de sus hijas.

Con respecto a esto, la exsuegra de Paulo Londra aseguró: "Yo creo que a Isabella le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi... No se dio la oportunidad de conocerla y amarla".

Paulo Londra, Rocío Moreno y su hija mayor.

En la entrevista que Rocío Moreno dio con "LAM" hace algunos meses, aseguró que la mamá del cantante no estaba de acuerdo con la relación que ella tenía con Paulo Londra y que era común que le haga comentarios desubicados, por lo que Marina Romero considera que es probable que tenga miedo o que le hayan llenado la cabeza.

Sin embargo, la exsuegra de Paulo Londra afirmó: "Yo fui mamá muy joven pero si alguien se acercaba a decirme algo malo, lo tomaba con pinzas. Es uno el que tiene que ver qué hace con lo que le dice el entorno". Dejando en evidencia que lo más importante es la familia que uno elige formar, más allá de las opiniones de los demás.