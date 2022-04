Paulo Londra, en medio del escándalo: cómo fue el encuentro con su ex pareja

Después del lanzamiento de la “BZRP Music Session #23, Paulo Londra debió enfrentar el litigio judicial que mantiene con Rocío Moreno, ex pareja y mamá de sus dos hijas.

En medio de su regreso a la música, el joven mantiene una relación casi nula con su ex basada en un férreo conflicto en el que ella le reclama una compensación económica por haber abandonado sus proyectos personales para acompañarlo en su carrera.

Paulo Londra, Rocío Moreno y su hija mayor.

A pesar de haber viajado a Córdoba para poder esta con sus dos niñas, Paulo Londra mantiene un contacto casi nulo con ellas. El lunes, al llegar a su ciudad estuvo con su hija mayor, pero no así con la más chica que desde que nació, el 25 de febrero, vio a su papá solo tres veces, según informaron en Teleshow.

Cómo terminó la relación de Paulo Londra y Rocío Moreno

La relación entre Paulo Londra y Rocío Moreno comenzó en 2015, cuando eran adolescentes.

Al inicio, ella vivía en Córdoba donde había comenzado a estudiar Ciencias Veterinarias pero él se mudó en una enorme casona y la invitó a mudarse juntos, momento en el que también nace su primera hija.

Paulo Londra y Rocío Moreno.

Después de varias idas y vueltas, Londra decide terminar la relación de una manera abrupta y sin ningún tipo de explicación. “No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... Soy una explosión de sentimientos", dijo Rocío sobre la separación.

"Ya no sé si me interesa tener esa charla seguramente la tendremos: Hoy digo, ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas. Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, agregó.