La filosa frase contra la China Suárez que lanzó una de las hijas de Mauro Icardi en pleno conflicto

El viernes 14 de marzo por la noche, el lujoso edificio Chateau Libertador se convirtió en escenario de un episodio caótico durante el traspaso de Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Lo que debía ser un encuentro civilizado terminó en gritos, llantos y la intervención de la policía.

Mauro Icardi, Francesca e Isabela Icardi

Las redes sociales explotaron con rumores y videos del conflicto. Uno de los más impactantes mostraba a Wanda desesperada, pidiendo ayuda, presuntamente por el ingreso violento del futbolista a su departamento. Sin embargo, en las últimas horas, otro video generó más conmoción: en las imágenes se ve a Icardi dentro de un ascensor junto a Isabella, su hija menor, quien llora.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: la polémica frase de su hija contra la China Suárez

En el video, Mauro Icardi le dice a su hija: "Si no querés que llegue la policía, nos tenemos que ir ahora. Sino, viene en diez minutos". Desde el fondo, Wanda responde: "No pasa nada con la policía, Isi, la policía cuida a la gente". En medio de la angustia, Isabella lanza una frase desgarradora: "¿Por qué existe esta maldición? ¿Por qué destruyó nuestra familia China?". Icardi, visiblemente molesto, la interrumpe: "Basta de decir esas boludeces que dice tu mamá"..

El futbolista intenta calmarla recordando momentos compartidos con la actriz en diciembre: "Basta de repetir esas cosas que dice tu mamá. Vos la pasaste recontra bien con ella, así que tranquila". Pero Isabella responde con crudeza; "Sí, porque yo no me iba a quedar mirando el techo". Luego, mirando a su madre entre lágrimas, le dice: "Mami, andá, no te puedo ver llorar, no puedo".

Finalmente, Icardi se retiró del lugar alrededor de las 22:00 sin sus hijas, quienes se negaban a irse con él. Minutos después, una ambulancia del SAME asistió a las menores con apoyo psicológico.

Las hija de Mauro Icardi y la China Suárez

El debate en redes sociales se intensificó. Muchos criticaron la actitud de Mauro Icardi al responderle a su hija en un momento de angustia, mientras que otros cuestionan la influencia de Wanda Nara sobre la pequeña, ya que la frase sobre la China Suárez parecía reflejar algo inculcado por la mediática.

N.L