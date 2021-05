La foto cómplice de Gianinna Maradona con la hermana de Daniel Osvaldo

El romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo sigue afianzándose paso a paso a pesar de que no hicieron oficial su relación.

Sin embargo, los indicios siguen apareciendo en redes sociales y, esta vez, fue la hija de Diego Maradona que compartió una foto con Anabel, hermana del ex deportista.

"Una de hoy a la noche, ¡malcriada! La 1, lejos, ¡desde siempre! Mi compañera de karaoke en los cumpleaños", escribió Gianinna Maradona junto a la imagen que la muestra cómplice con su "cuñada".

A pesar de que la hija del "Diez" y "Dani Stone" no quieren blanquear el noviazgo, diferentes imágenes en redes dan por sentado el amorío. Durante Semana Santa, la hija de Claudia Villafañe acompañó al ex futbolista a su gira por la Patagonia con su banda Barrio Viejo.

Luego, fue el ex de Jimena Barón quien le hizo una jugada declaración de amor. Daniel publicó en sus historias, una imagen con Gianinna acompañado de la frase: "I Love you Dinorah" (que es el segundo nombre de la hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe).

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, juntos: la palabra de Jimena Barón

Enterada de estos rumores, Jimena Barón se refirió al actual vínculo de Daniel Osvaldo con su ex amiga.

"¿Te sorprendió que Daniel rehaga su vida con alguien que era tu amiga en su momento como Gianinna?”, le preguntaron en Hay que ver a Jimena. “Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría. Por eso me va tan para el cu… con las relaciones del amor. Hay que curtirse un poco más", comenzó la artista muy sincera.

"Hay gente que entiende las cosas un poco más rápido, aprende, avanza y se mueve. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo. Más iluso”, reflexionó Jimena.

