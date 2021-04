La foto de Amancio Vicuña que generó la reacción de Gimena Accardi

La China Suárez compartió una foto de Amancio Vicuña que provocó la reacción de Gimena Accardi.

La actriz comentó el tierno post que hizo la pareja de Benjamín Vicuña con su hijo menor y que logró más de 500 mil likes. "Hola bebé", escribió en su feed y su colega respondió con un tierno emoji.

La relación entre la China Suárez y Gimena tambaleó durante los últimos años debido una abrupta distancia. "Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos", dijo tiempo atrás la esposa de Nico Vázquez.

Gimena Accardi habló de su relación con la China Suárez

A pesar de estas diferencias, Gimena Accardi confirmó que su vínculo con la mamá de Amancio Vicuña está mucho mejor.

“Con ella la relación está súper bien, pero hace un montón. Nos admiramos, nos queremos mucho. Estuvimos distanciadas un tiempo. En privado nos hablamos mil veces, nos encontramos en miles de eventos, nos abrazamos, hablo de Rufi, de los chicos, ella me pregunta cosas a mí… Estoy en contacto, lo que pasa es que no lo hago público porque no es que me saco una foto y la subo", reveló.