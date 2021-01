La foto de Fede Bal y Sofía Aldrey que rompió con los rumores de ruptura

Fede Bal y Sofía Aldrey posaron para una selfie con la que se mostraron celebrando el inicio de un nuevo año. La pareja le puso fin a los rumores de ruptura, información que fue noticia la última semana tras los polémicos audios del actor al Polaco.

Quien dio a conocer la supuesta separación fue Andrea Taboada en Los Ángeles de la Mañana luego de que estallara el escándalo que también involucró al cantante de 33 años, pareja de Barby Silenzi.

Sin embargo, en diálogo con CARAS Digital, el hijo de Carmen Barbieri respondió a los dichos de la "angelita" y contó que está muy bien con su novia: "No tiene ningún sentido y no es verdad. Es una cruel mentira".

"Yo no me separé de Sofía ni ella me dejó a mí. No es cierto lo que dijeron. Es más, no sé de dónde sacaron esa conclusión porque yo estoy con ella lo más bien. Seguimos juntos y los dos sabemos quiénes somos y cómo nos comportamos", agregó el artista argentino.

Finalmente y para cerrar este capítulo confuso en su vínculo con la rubia que lo conquistó, la misma Sofía publicó una postal en la que se los ve más enamorados que nunca. Así iniciaron el 2021 los tortolitos.