Empieza el ida y vuelta de este 2023 entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Lo seguidores de la serie mediática que protagoniza el jugador y la modelo, desde que su relación comenzó, y que durante los últimos dos años no ha tenido un cese, ya le dio inicio a este año con sugestivo y contundente piropo por parte de la famosa.

Mauro Icardi comenzó sus entrenamientos en el Galatasaray, algo que lo debería tener muy concentrado para dar el 100% en los encuentro de las primeras fechas. Sin embargo, el jugador posteó una foto que hizo que Wanda Nara, con quien se supone está en proceso de divorcio, reaccionara muy hot.

La foto de Mauro Icardi que hizo que Wanda Nara se fijara de nuevo en él.

"Ese tatto (emoji de fuego)", comentó la empresaria, que recién llegó a Buenos Aires, tras haber pasado varios días en Punta del Este, Uruguay, junto a sus cinco hijos. El tatuaje que muestra el jugador, dice justamente "Wanda", el cual tiene en su antebrazo izquierdo.

Nora Colosimo, suegra de Muaro, también reaccionó con un corazón rojo. Previo a este posteo, Wanda Nara había alentado a su esposo con un "Dale" y dos emojis de fuegos, en el posteo del inicio de la concentración.

Wanda Nara activó su modo soltera en Punta del Este

Sin esposo cerca y sin su alianza en el dedo anular, la famosa empresaria disfrutó por varios días del verano esteño junto a sus hijos, su hermana Zaira Nara y sus amigos. "Otro viaje más juntos. Mi destino favorito es con ustedes", escribió Wanda en su foto familiar como madre "soltera". A este posteo, Mauro Icardi reaccionó con fuerte: "Los amo".

Wanda Nara activó su modo soltera en Punta del Este.

El viernes, Wanda Nara tuvo una noche de amigas en el que le dijo adiós a la ciudad veraniega, ya que pronto deberá volver a Turquía donde sus hijos retomarán las clases. "Salí solo 2 noches pero no desperdicie ni un segundo. Y sino para que me invitan si saben como me pongo. Dame mil de estas noches. Nights amigos", agregó la famosa.