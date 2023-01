El periodista y conductor Ángel de Brito en un móvil que dio desde Punta del Este para LAM, habló acerca de Wanda Nara y de la charla que tuvieron y de los planes que tiene para su futuro. Muchas versiones y especulaciones hubo acerca de que Wanda volvería a Estambul junto a Mauro Icardi, quien juega en Galatasaray, en la ciudad turca.

Surgieron rumores de reconciliación entre la pareja, pero al parecer siguen separados y los ánimos de reconciliación no son los mejores. Por su parte, Ángel de Brito reveló: "Me parece que Wanda no va a volver tan pronto a Estambul. Recordemos que tiene hijos de dos padres distintos. Los chicos grandes empiezan a cursar online porque obviamente allá no es verano y empiezan las clases, pero las nenas, no, ellas tienen que empezar presencial, por lo que me contó".

Wanda Nara con su body floreado

Los planes para este 2023 de Wanda Nara

Luego de su separación con Mauro Icardi, los viajes de idas y vueltas al Viejo Continente y los compromisos laborales de la empresaria, Wanda Nara se encuentra tomando decisiones con respecto a su vida personal y del lugar donde se instalaría. Ángel de Brito reveló datos curiosos sobre este nuevo año para la mediática.

Mauro Icardi desde Estambul

"Yo me quiero quedar a vivir en la Argentina y quiero trabajar acá. Para mí aquello es una etapa cumplida", habría dicho la ex de Icardi. También explicó: "Obviamente va ir y venir porque ella tiene domicilio fijo en Estambul, y luego Mauro, se verá qué pasa, cuál es su destino futbolístico si sigue ahí o se va a otro país. La idea es volver a París para Icardi, no para Wanda".

Wanda Nara y Mauro Icardi en su viaje a Maldivas

Ante de cerrar con el tema, el periodista dijo: "La idea de ella es volver a la Argentina pero la traba el tema de los chicos, la escuela y la crianza de sus hijos".