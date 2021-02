La foto viral de Alejandra Maglietti: desnuda y sin maquillaje

Alejandra Maglietti es sinónimo de belleza. Además ella siempre se mostró maquillada y sensuales looks que despertaban miles de suspiros en la redes sociales.

Es más en el último tiempo, la abogada se hizo famosa por mostrar como se maquilla en el auto y así evita los contactos en el canal, en donde se destaca como panelista.

Pero hoy es noticia ya que compartió una foto en donde se la ve desnuda y sin un gramo de maquillaje.

"Una foto que hice hace algunos años atrás (no recuerdo bien cuantos, pero varios)... Me convencieron de hacerlas sin makeup y salió esto. Cara al desnudo", expresó junto a la imagen que ya superó los 93 mil me gusta.

Alejandra Maglietti sorprendió al hacer confesiones sexuales sobre su cuarentena

Alejandra Maglietti sorprendió al realizar confesiones sexuales en plena cuarentena. La abogada dio un movil desde Formosa, donde se encuentra haciendo el aislamiento social.

"Por primera vez me bañé y me maquillé en 8 días. Me están viendo bien", disparó Ale, con humor, en una salida al aire en el programa de El Nueve, desde el living de su casa.

"Hay que empezar a ingeniárselas para pasarla bien en la cuarentena. Hace 9 días, o más, que no salgo de mi casa. No salí nunca. Cuando salga voy a ver un mundo distinto", agregó, para luego meterse en un plano mucho más íntimo de su vida diaria.

Ante la pregunta de "¿vos cómo vas llevando la cuarentena?", Maglietti respondió sin filtro.

"Malísimo. No estoy haciendo nada. Lo mío es de una tristeza absoluta. Veo alguna cosita por internet, pero estoy acá con mi familia. Es una cosa medio adolescente lo que hago. Es la nada misma", aseguró.

"Hago mucha gimnasia para que se me vaya la necesidad", remató, mientras hacía el gesto de abanicarse por el "calor" que le provocaba hablar del tema.