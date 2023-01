La fotografía de Shakira de los años 80 con un reloj Casio que se volvió viral

Shakira y Bizarrap han revolucionado el mundo de la música y las rupturas de parejas. La Mussic Sessions #53 al parecer vino para quedarse. Y es que, las filosas frases de la colombiana contra su ex pareja, Gerard Piqué y Clara Chía Martí, están en la boca de todo el mundo.

Múltiples memes y reacciones se pueden observar en las redes sociales. Además, la polémica comparación que hizo Shakira de los relojes Rolex y Casio, ganaron un fuerte protagonismo. La cuenta oficial de Instagram de la multinacional japonés respondió a la publicidad indirecta, con una fotografía de un reloj junto a unas gotas de agua.

“Nos encanta que esto nos salpique”, escribieron, metiéndose así en el fuego del escándalo que ocasionó la canción. Pero esto no es todo. Una cuenta en Twitter que se identifica como un perfil no oficial de Casio (@CasioTeam), desclasificó una vieja fotografía de Shakira, correspondiente a la década de los 80, en donde se observa un detalle muy particular.

Shakira y su reloj polémico.

En dicho registro aparece una joven Shakira con el cabello negro, usando un reloj nada más y nada menos que Casio. El detalle rápidamente se hizo viral y generó miles de comentarios de usuarios sorprendidos ante el hallazgo. Además, dicho perfil también tiene en su descripción un polémico palito para la barranquillera: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”, dándole así en donde más le duele a la intérprete de “Inevitable”.

