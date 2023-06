Silvina Escudero visitó el programa “Estamos en Una”, y habló sobre un vínculo muy cercano que terminó de manera inesperada, luego de que su mejor amigo no haya asistido a su casamiento con Federico.

La bailarina comenzó hablando sobre el matrimonio y cómo afecta a otras relaciones. “El casamiento también te desune. Ahí te das cuenta tus amigos posta cómo te bancan, cómo te quieren. Mi mejor amigo dejó de serlo”, expresó Silvina Escudero.

Fue entonces que reveló: “Mi mejor amigo de 20 años no vino a mi boda. No estoy hablando de un pibe X de un grupo”, dejando en claro que se trataba de una persona muy cercana y cuya presencia era muy importante para ella. “Me dijo ‘estoy de viaje, no voy a poder ir al civil’. Después nunca me mandó un ‘¿cómo te fue?’ o ‘mandame una foto’”, agregó Silvina Escudero, evidenciando la distancia que decidió tomar su amigo luego de que ella contraiga matrimonio con Federico, su pareja de hace más de cinco años.

“Después a la iglesia no fue y nunca más me habló”, agregó la bailarina, remarcando este extraño comportamiento. Si bien nunca pudo saber la razón con exactitud, opinó: “Para mí sintió celos de algo, pero no por amor”. Para cerrar, Silvina Escudero lanzó una dura confesión sobre el duro momento: “Fue un sufrimiento. Lo sufrí. Es re triste”.

Silvina Escudero se defendió de las críticas sobre su participación en Pasaplatos Famosos

La bailarina es una de las participantes del reality de cocina conducido por Paula Chaves, más allá del particular detalle de sus escasas habilidades para cocinar. Es por eso que decidió fulminar a los haters y expresar su punto de vista.

Durante una entrevista con Nosotros a la Mañana, el Pollo Álvarez le consultó: “¿En qué momento pensaste en ir a esto que era para cocinar?”, luego de que Silvina Escudero haya confesado que es su marido quien se encarga de las comidas en la casa. “¿Cuántos quesos fueron al Bailando que bailaban pésimo? ¿Y al Cantando?”, respondió sin vueltas la bailarina, dejando en claro que tiene el derecho de ser parte de Pasaplatos Famosos.

