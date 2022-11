Silvina Escudero estalló contra el consorcio del barrio privado donde vive

Silvina Escudero se grabó en varias historias de instagram donde se la veía indignada por algunas reformas y mantenimiento que el consorcio de su barrio privado, está llevando a cabo en el deck de la piscina. Además, recordó a sus seguidores la cantidad de dinero que paga en expensas. ¿El motivo de su enojo? no puede tomar sol por culpa de las obras.

Antes de comenzar con la seguidilla de videos, la modelo publicó un texto en sus historias manifestando que "ni siquiera se puede estar en el poco espacio que queda en el solarium ni hacer uso de la pileta" mientras se realicen las obras en el deck. Y eso no fue todo, porque también contó que recibió una notificación por haber cometido una infracción al utilizar la pileta.

En esa tanda de videos que subió en sus historias, Escudero mencionó que las expensas que abona mes a mes, ronda los $100 mil pesos y afirmó que ese monto "es una fortuna para que el deck no esté hecho. Empezaron a hacerlo hoy, en plena temporada". Y, teniendo en cuenta estos días de calor, el motivo real de su enojo es que los obreros trabajan mientras la modelo y su familia tomaban sol.

"Pero ahora me llegó una multa la cual, por supuesto, rechazo" continuó Silvina y apuntó contra los encargados que tomaron la decisión de realizar el mantenimiento en plena temporada. "Hay gente que no le da, no piensa. Asi que, rechazo completamente esto" cerró la última storie de su cuenta.

Para poner a sus seguidores en contexto, la bailarina mostró parte de las obras que se llevan a cabo en la piscina. "Desistí de tomar mis 20 de sol diario. Imposible" cerró mientras señalaba la construcción en la pileta y afirmó que en el lugar hay "olor a quemado del metal que queman" los obreros.