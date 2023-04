La bailarina Silvina Escudero, habló de todo el revuelo mediático que hay sobre su ex compañero Jey Mammon y la denuncia por abuso sexual a Lucas Benvenuto. La influencer se mostró triste, sorprendida y muy angustiada sobre lo que está pasando y dijo que le cree a Lucas.

El cronista de LAM le preguntó cómo tomó lo que está sucediendo con Jey Mammón y dijo: “Si, realmente me parece que la palabra es que estamos todos como sorprendido, dolidos, cabizbajo”. También, agregó que en situaciones así, siempre hay que creerle a la víctima y que en el caso de Lucas: “Cuando lo escuche a Lucas se me cayeron las lágrimas”.

Cuando le preguntaron por la relación con el humorista y si le habría mandando un mensaje o si en todo caso se comunicó por teléfono después de la repercusión, la bailarina dijo: “No, no. ¿Tendría que haberlo hecho? No sé, yo estoy atravesada con todo esto”.

La panelista de “Socios del Espectaculo”, Virginia Gallardo habló de todo lo sucedido con el caso Jey y expresó su enojo con la justicia ante lo que sucedido con el humorista y Lucas Benvenuto: “No me importa la ley, la ley está mal”.

Luego, dejó en claro que hay muchas situaciones similares a lo de Lucas y que quedan en el olvido: “Para mí este tema es muy sensible, me van a ver muy sacada. No es Lucas, no es Jey, me importa muy poco, así como le importó poco a la Justicia y lo dejó pasar... Y como este debe haber miles de casos”.

Antes de terminar, Virgina Gallardo volvió apuntar: “Mucha gente se dio vuelta con el audio de ayer. Realmente no cambia 14 o 16, no entiendo que ‘se filtren estos audios’ para demostrar inocencia, ¿de qué?”, cerró la panelista.

