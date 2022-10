Silvina Escudero estuvo invitada a PH Podemos Hablar junto a Fátima Flores, Matías Martin, Paulo Kablan y Tuli Acosta. Cuando Andy Kusnetzoff invitó a los presentes a acercarse al punto de encuentro, la bailarina reveló el motivo por el cual prefiere mantener en secreto el apellido de su marido.

Silvina Escudero dijo el motivo por el cuál mantiene el secreto el apellido de su marido

Luego de que su hermana Vanina cuente la cruda realidad que atraviesa por padecer una silenciosa enfermedad, Silvina Escudero optó por dar detalles de su vida privada y expuso que estaba “Recientemente casada”. En ese momento el conductor de PH Podemos Hablar le preguntó “¿de quién?” y ella respondió: “De Fede”.

Silvina Escudero dijo el motivo por el cuál mantiene el secreto el apellido de su marido

“No voy a decir el apellido, no lo digo hace seis años y ahora no lo voy a decir” puntualizó la bailarina. Sorprendido, Matías Martin se sumó al diálogo y preguntó “¿Te da vergüenza decir el nombre de tu marido?”.

“Saben los no importantes” comenzó diciendo Silvina Escudero y luego agregó: “Realmente estoy hace muchos años con él y no he contado muchas cosas”. La bailarina optó por evadir las preguntas que recibió por parte del conductor y de otros invitados del ciclo de Telefé.

Silvina Escudero dijo el motivo por el cuál mantiene el secreto el apellido de su marido

“Ya está Andy” cerró Silvina. Cabe recordar que la modelo dió el "Sí" el pasado 25 de agosto con Federico, su novio desde hace cinco años.

Vanina Escudero reveló la enfermedad crónica y silenciosa que padece: "Un cuadro incierto"

Hace un año, según contó la actriz Vanina Escudero, debió someterse a una cirugía de urgencia por un cuadro que no tenía aún luz. Todo era incertidumbre y hoy, con más certezas que dudas, habló del tema en su cuenta de Instagram.

Vanina Escudero reveló la enfermedad crónica y silenciosa que padece: "Un cuadro incierto"



"Se cumple un año de aquel día en que me encontré teniendo que operarme de urgencia por un cuadro incierto. Me sacaron vesícula y apéndice y gracias a la inquietud profesional del cirujano, exploraron todo el abdomen notando anomalías que mandaron a analizar", comenzó el texto de Vanina Escudero, con dos fotos totalmente opuestas en su información visual.

"Hoy, tengo muchas más certezas que entonces, porque eran todas incógnitas. Las respuestas tardaron en llegar. Pero arrojaron luz", continuó la actriz argentina, radicada en Uruguay.

"Hoy, me animo a ponerle nombre: mi diagnóstico es Endometriosis, una enfermedad silenciosa y crónica con la que sangrás por dentro. 1 de cada 10 mujeres la padece y, en promedio, el diagnóstico tarda 8 años en llegar. En todo ese tiempo, vas perdiendo calidad de vida y te vas viendo afectada en diferentes aspectos que no lográs solucionar", afirmó Vanina, hermana de Silvina Escudero.

Vanina Escudero reveló la enfermedad crónica y silenciosa que padece: "Un cuadro incierto"



Sus reflexivas y sinceras palabras continuaron en su profundo posteo: "Estuve años analizando mi aparato digestivo cuando el problema no estaba ahí, y vi mi fertilidad comprometida cuando hoy sé que ese era mi impedimento. Lamentablemente, mi diagnóstico llega con una doble cirugía de urgencia que agradezco trataron con la idoneidad y profesionalismo que merecía".

"Todo esto, ameritó un cambio importante en algunos hábitos, que ya les contaré. Porque la endometriosis me acompañará, espero ahora, más amablemente y será algo que tenga que ir controlando", aseguró la actriz.

FF