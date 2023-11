Con el balotaje a la vuelta de la esquina, los rumores de separación entre Javier Milei y Fátima Florez cada vez toman más fuerza. Ahora fue el equipo de Socios del Espectáculo quien brindó nueva información sobre la pareja.

La panelista Nancy Duré decidió afirmar en vivo que la polémica pareja ya estaba separada: “Yo sé que lo van a desmentir porque confirmarlo en este contexto sería un escándalo, pero a esta hora Fátima y Milei están separados”.

Javier Milei junto a Fátima Florez.

Pero eso no fue todo, ya que la panelista también aseguró que las familias y seres queridos de la humorista y el candidato no se llevaban bien: “Me animo a confirmar la separación porque he hablado con gente del entorno de él, los cuales no ven con buenos ojos a Fátima. Y con gente del entorno de ella, que tampoco ven con buenos ojos a Milei".

Sin embargo, lo que más les llamó la atención a los seguidores de Fátima Florez y de Javier Milei fue cuando reveló una polémica declaración de los vecinos de la pareja: "También hablé con vecinos del edificio de Fátima, que ya se fueron a quejar por los gritos”.

El polémico dato de Adrián Pallares para Javier Milei y Fátima Flórez

Al hablar sobre las múltiples versiones que rodearon al candidato a presidente y a la reconocida humorista, el conductor de Socios del Espectáculo decidió utilizar el humor para apuntar contra Milei sin filtros.

Al aire, Adrián Pallares aseguró sobre Javier Milei y su relación con Fátima Florez: “Si aparte él primero dijo que Bullrich era lo que era y ahora la sumaría al ministerio de Seguridad, ayer puede decir que amaba a Fátima y hoy puede decir que no y después del balotaje puede volver a decir que la volvió a amar”.

