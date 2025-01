Recientemente se dio a conocer que Valentina Cervantes y Enzo Fernández le dieron una segunda oportunidad al amor y decidieron reconciliarse. Luego de esta sorpresiva noticia, se reveló que la modelo le impuso fuertes condiciones al padre de sus hijos para poder regresar.

La noticia de que la pareja volvió a estar junta se dio a conocer luego de que la influencer y el deportista fueran vistos juntos de la mano en un centro comercial de Inglaterra, lo que generó rumores sobre una posible reconciliación. En una entrevista con el programa de espectáculos LAM , Valentinaconfirmó que han reanudado su relación, pero reveló un dato sorprendente sobre su decisión de volver con él.

"Todo bien, por suerte. Todo normal. "Ya en unos días vuelvo", escribió la joven a la panelista Juli Argenta, lo que sugiere que no planea mudarse a Europa con Fernández. En cambio, parece que la joven quiere aprovechar al máximo su nueva carrera artística y las oportunidades laborales que ha recibido desde su separación.

La reacción de Valentina Cervantes al pedido de separación.

La separación de la modelo y el deportista sorprendió por completo a todos los seguidores de la pareja, ya que días antes de darse a conocer esta información ambos se mostraban juntos en las redes sociales. Luego de esta confirmación, Cervantes habló sobre su separación de Fernández y reveló la frase que le respondió cuando él le dijo que quería estar solo. "No me lo esperaba, estaba todo bien y de golpe un día me dijo que no quería estar más conmigo. Yo lo di todo en esa relación y no me arrepiento de nada, pero todo lo que hice fue por él y por la familia que formamos. Entonces le dije: "Está todo bien, pero ahora voy a empezar a hacer las cosas por mí, ya no tengo que hacerlas por vos porque hoy no te interesa", explicó la joven.

También expresó que no tuvo tiempo de hacer el duelo después de la separación. "Al día siguiente me levanté como si nada. Yo sé que hay gente que tarda un montón de meses, pero para mí no hay duelo. Tampoco le pedí explicaciones. Solo quiero que nos llevemos bien, principalmente por nuestros hijos", sentenció.

Así como la separación fue sorpresiva, lo fue la información de que Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron apostar una vez más por su relación y volver a estar juntos, pero la modelo, antes de aceptar regresar con el padre de sus hijos, le impuso ciertas condiciones.

