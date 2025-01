Ángel de Brito se metió de lleno en la polémica del momento con nueva información sobre Wanda Nara que involucra a Mauro Icardi. Mientras el futbolista se muestra cada vez más enamorado de la China Suárez, el periodista asegura que tiene detalles que indicarían que la empresaria estaría cerca de volver con su expareja.

Ángel de Brito dio detalles de la vuelta de Wanda Nara con Mauro Icardi que destrozaría a la China Suárez

Ángel de Brito se animó a dar detalles exclusivos que indicarían que Wanda Nara y Mauro Icardi podrían volver en un futuro cercano. Mientras tanto, el futbolista se muestra súper enamorado en su Instagram, posteando diferentes imágenes y videos con la China Suárez, su pareja, según lo confirmó hace algunas semanas.

La artista cada día está más enamorada del delantero y así lo demuestra en sus redes sociales. Pero por otro lado, la empresaria se refugia en el amor de sus hijas y empieza a preparar todo para el cumpleaños de Francesca, que se celebrará este domingo y será un nuevo tema a resolver con su expareja, ya que él y la China estaban detrás del festejo.

China Suárez y Mauro Icardi

En su programa del lunes, el periodista se animó a decir que la vuelta de la pareja Nara- Icardi es un hecho. “Para mí vuelven eh. En algunos chats que tengo y que no he leído todavía, a mí la sensación que me da es que él está desesperadísimo por volver, ella es su única obsesión. No sé si amor, él solo quiere volver”, aseguró.

Por su parte, Marixa Balli volvía a su rol de conductora suplente, por el viaje de Brito a Uruguay, contaba que la presencia de la actriz era algo que molesta, sobre todo por la constante publicación de contenido que los mantiene unidos. Además, se sumó a decir que la vuelta de la conductora de Telefe e Icardi es casi un hecho, lo que lo llevaría a finalizar su incipiente relación.

El mediático asegura que Mauro todo el tiempo hace referencia a ‘la familia’, ‘la estúpida’, ‘el otro estúpido’, ‘dejemos a todos de lado’. En esta misma línea, sumó: “Mauro se crió con ella, toda su vida… digamos, no es adulto del todo por sus movimientos, pero todos estos 10 años, fue criado por Wanda, un pibe más criado por Wanda”.

Otro de los puntos clave que inclinaría la balanza a favor de la hermana de Zaira Nara a la hora de la reconciliación, que implicaría que el futbolista del Galatasaray deje a la ex Casi Ángeles, es la relación que tiene con los hijos varones de Nara y Maxi López.

“Ella es mucho más madura que él, mucho más astuta. Él tiene muy fijo, en toda la conversación que yo vi, más allá de las amenazas y toda la parte fea, el concepto de familia. Todo el tiempo le tira ‘nuestra casa’, ‘los viajes’, ‘los chicos’, y saben qué, en esa charla los incluye a los cinco chicos, no es que habla de las dos nenas nada más”, cerró Ángel.

Wanda Nara, Valentino, Benedicto, Contantino López, Francesca e Isabella Icardi

La nueva información que develó Ángel de Brito, no solo puso en alerta a la China Suárez, quien se muestra felizmente enamorada de Mauro Icardi, sino que directamente asegura que es un hecho que se concrete la reconciliación entre él y Wanda Nara que los volvería a convertir a ellos y a los cinco niños en ‘familia’.

