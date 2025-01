Yuyito González fue interceptada por las cámaras de LAM mientras ingresaba al Teatro Provincial para ser parte del público y ver la obra en la que actúa su hija, Brenda Di Aloy, “Es una familia de locos”. En el móvil que brindó al programa de América, la novia de Javier Milei, habló con Ángel de Brito y lanzó una frase que puede interpretarse como una fuerte amenaza.

La conductora de “Empezar el día” se mostró abierta a responder las preguntas del panel pero pecó de altanera al tener respuestas soberbias y que podrían ser consideradas como amenazas.

Javier Milei y Yuyito González continúan su noviazgo pese a la gran cantidad de rumores de separación que los azotan. Con un título de casi primera dama, la ex vedette habló con Ángel de Brito en LAM y tuvo un desafortunado comentario que se catalogó como una fuerte amenaza al conductor.

La figura de Magazine llegó a Mar del Plata para apoyar a su hija Brenda Di Aloy en la obra de la que es parte y que logró estrenar en el Teatro Provincial. Allí, la ex pareja de Guillermo Coppola tuvo comunicación con el programa de América y aseguró estar “emocionada y contentísima”.

“Amo Mar del Plata. Yo había soñado tanto trabajar aquí cuando era todavía más chica que Brenda, y ahora ver a mi hija acá en el teatro la verdad que me encanta”, expresó en la puerta del complejo.

Además, al ser consultada por su vínculo con el presidente de la Nación, indicó estar “cada vez más enamorada” y contó que los monólogos de amor que hacía en su ciclo televisivo siempre fueron espontáneos.

Sin embargo, la conversación se fue poniendo cada vez más picante ya que cuando Ángel le mencionó a Graciela Alfano como una posible sustituta suya en el canal, la vedette mostró una cara de disgusto aunque aseguró que “no sé chicos, no estoy en esos temas”. Siendo ese el inicio, el punto cúlmine de la entrevista ocurrió cuando Ángel de Brito le preguntó por el mensaje que él le había escrito al teléfono de Javier Milei y que fue contestado por ella.

“Hace unos días le escribí al presidente para pedirle una declaración y me contestaste vos el mensaje, cosa que sorprendió a muchos. Contame el backstage, ¿por qué contestas vos el teléfono de Javier?”, lanzó de Brito. La pregunta fue tomada por la madre de Brenda como un cuestionamiento y respondió fuertemente. “Por lo que te dije en el audio, porque el presidente contesta cosas inherentes a la gestión, no de semi farándula”, sostuvo duramente Yuyito, como haciéndose cargo de un lugar de vocera presidencial que no le corresponde.

No solo hizo esa apreciación, sino que largó una frase que sonó como amenaza. “Te voy a decir una cosa. No creo que lo hayas hecho con ninguna mala intención pero está prohibido pasar audios de Whatsapp y menos si es del teléfono privado del presidente de la Nación, pero bueno, digo… Nada más”, manifestó Amalia. “El presidente no te va a meter preso, pero es bueno saberlo”, finalizó y dejó sorprendida a toda la audiencia, quien rápidamente la cuestionó en las redes sociales.

“No pasé la voz del presidente”, arremetió el creador de LAM y ella no se quedó callada. “No importa, era el número de él y había una previa de un texto. Contesté yo porque estaba ahí y hago muchas cosas por él”, sentenció Gonzalez.

Yuyito González continúa en pareja con Javier Milei, el presidente argentino, y lanza respuestas polémicas que pueden ser consideradas como advertencias por el lugar que ocupa en la actualidad. Sin embargo, la fuerte amenaza a Ángel de Brito no pasó desapercibida por los usuarios de las redes y fue muy cuestionada.

