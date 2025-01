Floppy Tesouro, una de las reconocidas modelos del país, reaccionó de forma inesperada luego de que su nombre apareciera entre uno de los chats que se filtraron entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta situación generó un gran malestar en ella que se sintió expuesta e involucrada en la interminable separación entre la empresaria y el futbolista del Galatasaray.

La reacción de Floppy Tesouro al ser mencionada en los chats de Mauro Icardi y Wanda Nara

Luego de algunas semanas, donde el tema de hablar estuvo centrado en las polémicas de la separación y de los chats que se filtraron entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Floppy Tesouro decidió romper el silencio y exponer su postura tras ser nombrada, en una de las conversaciones, por el futbolista.

“Te enteraste mal. Floppy me chupa la chot…, si yo salí con su grupo de amigos, no con ella. ¿Qué va a decir de mí? Que pasó una noche en Tequila. Ni vi qué dijo”, se podía leer en una de las capturas de pantalla que se viralizaron donde el deportista aclaraba que él no había estado con la modelo.

Para sumarle a esto, en 2022, se rumoreaba que habría sucedido un affaire entre ellos dos, por lo que con estos comentarios, sumados a las sospechas de antes, la artista se mostró incómoda y molesta ante la situación.

“Caí en la novela interminable de Wanda y Mauro, y lo que te puedo decir es que me pareció ordinario leer mi nombre y una guarangada (en el chat). No la voy a repetir porque soy respetuosa”, expresó Floppy, mostrándose completamente indignada por ser nombrada por el futbolista, además agregó que cuando ella aclaró, hace algunos años, que no tenía nada que ver con el deportista, lo hizo con respeto por lo que esperaba lo mismo.

Si bien entiende que él la nombró en una conversación íntima de pareja, donde también otras personas fueron nombradas, cree que el deportista pensó que nunca iba a salir a la luz todo esto por eso se expresó de forma desagradable hacía su persona. “Es la única justificación que encuentro”, continuó Tesouro en una entrevista con Mitre Live (Radio Mitre).

Con una gran incomodidad y molestia por todo lo que se rumoreaba de ella, la mediática agregó que le pareció muy grotesca su forma de expresarse en los mensajes, y que pensaría lo mismo si se tratara de cualquier mujer. En esta misma línea indicó que mantiene una cordial relación con la conductora de Telefe y que tuvo, en su momento, la posibilidad de hablar con ella sobre los rumores de su cercanía a Icardi.

A pesar de esto, cuando ambas mujeres se encontraron en Punta del Este, no hablaron de la filtración de los chats porque ambas se encontraban trabajando. “Fingí demencia cuando la vi ahora en el verano y está todo toqueteado y cada uno juega su carta. No le fui a preguntar porque no me quiero involucrar demasiado en esto. Me meten en quilombos y a mí no me gusta”, aseguró la influencer.

De esta forma, Floppy Tesouro buscó darle fin a su involuntaria participación en la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Además, dejó en claro su postura ante los medios y la gran molestia que sintió al ser nombrada en los chats del futbolista, ella considera que dio manotazos de ahogado para “salvarse a sí mismo”.

