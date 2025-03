Graciela Alfano, en las últimas horas, se metió de lleno en la polémica de Mauro Icardi y sus abogadas luego de que se viralizara un audio de Lara Piro. En las últimas horas, se conoció una fuerte declaración, de una de las defensoras del jugador, en la que expresaba su opinión sobre la China Suárez.

En las últimas horas, Graciela Alfano volvió a ser el centro de atención al opinar sobre la polémica que envuelve a Mauro Icardi, sus abogadas y a la China Suárez. Con su estilo directo y sin filtros, la modelo no dudó en compartir su perspectiva sobre los recientes comentarios de Lara Piro sobre la pareja de su defendido.

En los últimos días, se filtraron audios de una de las abogadas del jugador donde hacía referencia a la ex Casi Ángeles con términos que muchos calificaron de despectivos. En estos la letrada describió a la actriz como 'proporcionalmente linda como tóxica' y sugirió que el delantero debería alejarse de ella para evitar más escándalos.

“Le dije que sea inteligente, que la corra. La China ya está, se va a ir sola la China. Se lo dije yo: la mina era proporcionalmente linda como tóxica y puta… lo sabe todo el mundo”, inició expresando la abogada. “Es una mina con la cual yo no… se lo comenté como la tía Lara, que no tenga un pibe, que no la haga su novia. Por eso si vos escuchas las grabaciones es verdad lo que le dice que ‘no es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas (sus hijas) se la presenta como una amiga” prosiguió. La viralización de estos comentarios, más el violento accionar de Mauro Icardi el pasado viernes 14 de marzo, llevaron a que las tres abogadas, Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero, renunciaran ya que consideran ‘irremediable’ la situación.

Ante estos dichos, Ángel de Brito compartió en sus redes sociales el comentario de Graciela Alfano donde expresa su opinión sobre una de las letradas que defendía al delantero: "Yo no tomaría de abogada a una mujer que juzga así a otra, no se expresa de una forma tan poco profesional. Decirle 'puta' a una mujer es referirse a una trabajadora sexual? Es un término degradante o descriptivo de una profesión? Cuál es Larita?”.

Hasta el momento Lara Piro no se expresó al respecto, a pesar de haber renunciado y explicarle a Mauro Icardi que no seguirá representándolo. Según trascendió, en un principio el jugador no les respondió, pero momentos después les solicitó a las tres abogadas que siguieran adelante con la defensa. Según lo confirmado por Yanina Latorre, las letradas no consideran la posibilidad de mantener su vinculación con el futbolista.

Los comentarios de Lara Piro sobre la China Suárez dejaron a todos impactados, sobre todo por la relación que mantiene la actriz con Mauro Icardi. Pero lo que más impactó a todos fue que Graciela Alfano tomara la decisión de meterse en la polémica y expresara su punto de vista sobre los dichos de la abogada.

