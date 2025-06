La Fuerza Pública en camino a casa de Wanda Nara y Mauro Icardi atrincherado en su auto: las tensas horas de Isabella y Francesca

Después de que la Justicia aprobara el encuentro y convivencia entre Mauro Icardi, Isabella y Francesca, parecía que las aguas con Wanda Nara estaban más en calma. Sin embargo, cuando el futbolista llegó al Chateau Libertador para retirar a las menores, la mediática no habría permitido que este se las llevara. Esto desató un nuevo escándalo y la presencia de la Fuerza Pública en el edificio.

Yanina Latorre contó a través de sus historias de Instagram la cronología del nuevo escándalo entre Wanda y Mauro por los encuentros con las hijas que tienen en común y la presencia de la China Suárez en ellos, la cual, esta vez, estaba aprobada por la Justicia.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Intiman a Wanda Nara a entregarle sus hijas a Mauro Icardi

Según reveló Yanina Latorre en su cuenta de Instagram, el encuentro entre Mauro Icardi con Isabella y Francesca otra vez se vio nublado por el tenso vínculo del jugador con Wanda Nara. Tal es así que la Fuerza Pública terminó por arribar al hogar de la empresaria para intervenir en el nuevo enfrentamiento.

“Está yendo la Fuerza Pública a lo de Wanda. Si no cumple… las sacan. Qué caos!”, escribió la panelista de LAM en sus redes, confirmando que las niñas no saldrían de su casa por pedido de su madre y las fuerzas las llevarían con su padre.

“Cuadro de situación. Abogadas y licenciada Mattera en el hall del edificio. Mauro atrincherado en el auto. Las chicas arriba quieren que les aseguren que no van a estar con la China”, continuó contando la conductora de SQP.

Yanina Latorre sobre el tenso encuentro

Además, en DDM, Guido Zaffora se comunicó con alguien dentro del lugar y le revelaron que “Wanda pide garantías”. “Quiere que se firme un papel para que las niñas no salgan del país y que si tienen algún inconveniente, se puedan comunicar con ella”, sumó.

El programa de América se hizo presente en el edificio de la mediática y registró como la Policía de la Ciudad arribó al Chateau Libertador para solucionar un nuevo conflicto. “Dos policías subieron al piso 36 y dos se han quedado abajo”, contó Martín Candalaft reconfirmando la información dada por su panelista.

Según revelaron en el mismo ciclo, “no hace falta el papel que pide Wanda, ya que las nenas no pueden salir del país sin la autorización de los dos”.

Además, el panelista de DDM reveló que "están intimando a Wanda Nara, desde el Juzgado Civil 106" a que permita que sus hijas se vayan con su padre. "En atención a lo solicitado en el escrito a despacho y siendo pasadas las 14, sin que hasta el momento se haya efectivizado la entrega de las niñas a su padre, que debía realizarse a las 11 del día de hoy, cautelarmente, intímise enfáticamente a Sra Wanda Solange Nara a dar inmediatamente estricto cumplimiento a la entrega y vinculación paterno filial cautelarmente dispuesta el día de ayer, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de disponer en el día de la fecha la intervención de la fuerza pública", se lee en el escrito compartido por la pantalla de América.

Esto autoriza a la Fuerza Pública a llevar a sus hijas con su padre, por lo que hoy Isabella y Francesca se encontrarán con Icardi, sea aprobado por su madre o no. De hecho, el documento aclara que en caso de incumplir lo dictaminado por la Justicia, "personal femenino no uniformado tiene facultades para ingresar a la vivienda, violentando en su caso cerraduras, y también de requerir la presencia del SAME de resultar necesario".

Un nuevo intento de revinculación entre Mauro Icardi con sus hijas, Isabella y Francesca, se vio conflictuado por la tensa relación del santafesino con Wanda Nara. La modelo pide garantías de protección para sus hijas y él quiere ejercer su derecho a verlas y compartir tiempo, esta vez autorizado por la Justicia. La Fuerza Pública se hizo presente en el domicilio y se espera que, en las próximas horas, las niñas dejen su domicilio y se encuentren con su padre.

MVB