Beto Casella es uno de los conductores de chimentos más exitosos de la televisión argentina y sorprendió cuando dejó de ir a Bendita TV por un tiempo. Recientemente, Ángel De Brito anunció en sus redes sociales que algunos empleados de Canal 9 no estaban cobrando sus honorarios desde hace algunos meses, y el periodista es uno de ellos.

Según cuenta, Canal 9 está atravesando una situación complicada en lo económico y le está costando pagarle a sus empleados. En este sentido, Beto Casella tomó cartas en el asunto y, para visibilizar la situación de sus compañeros y también la suya, decidió ausentarse a Bendita, donde lo reemplaza Edith Hermida.

El equipo de Bendita TV

Ya cansado de todo lo que está pasando en Canal 9, pues ahora también están atrasados con los aguinaldos, Beto Casella decidió salir a hablar y demostró todo su enojo para con el canal. Esto lo hizo en Socios del Espectáculo y no se calló nada.

La furia de Beto Casella con Canal 9 por atrasos en el pago de los sueldos

Con respecto a lo que está pasando, Beto Casella no dudó en decir que se iría del canal. "Yo, si me tengo que ir me voy, eh. No tengo problema, no tengo apego con los lugares de trabajo", dijo en Socios del Espectáculo sin pelos en la lengua. Parece que si esta situación no se regulariza rápidamente, el conductor de Bendita se irá del canal.

Beto Casella furioso con Canal 9

Luego de esta contundente declaración de Beto Casella, el reportero de Socios del Espectáculo le preguntó: "¿Pensaste en algún momento cambiar de canal?". El conductor sorprendió con la seguridad de su respuesta. "Todo el tiempo... todo el tiempo", sentenció.

Beto Casella ya está cansado de la falta de pagos de los salarios de los empleados de Canal 9 y lo demostró claramente en Socios del Espectáculo. Quizás ahora el canal quiera tener una charla con los empleados que a quienes no pagaron los sueldos para llegar a algún arreglo. Sin embargo el conductor no sabe cuándo o cómo arreglarán esto y demostró su furia: "Ahora a esta altura no podemos hablar más nada porque si se corta la comunicación, ahora la corto yo", cerró.

NL.