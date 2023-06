El Bailando 2023 está cada vez más cerca de su gran estreno y Marcelo Tinelli está ultimando los últimos detalles para poder comenzar con su mítico programa. Como ya se hizo público hace unos días, pese a que el programa será transmitido por América, estarán trabajando en un estudio de Canal 9, algo que no le gustó nada a los empleados del lugar. El conductor que decidió hablar del tema en varias ocasiones fue Beto Casella, que recientemente volvió a apuntar contra el empresario.

En una nota para Socios del Espectáculo, el conductor de Bendita le hizo una dura advertencia a la expareja de Guillermina Valdés. Primero comenzó con cierto humor: "Hoy lo que me imagino, es que la entrada, que ahora ves todo tranquilo, me lo estoy imaginando con la momia, magos, titiriteros, gente gritando 'Marce, Marce, Marce'.

El Bailando 2023 se grabará en los estudios de Canal 9.

Luego, habló sobre los baños públicos que Tinelli va a poner para las personas que participen en su certamen: "Tengo entendido que la gente de LaFlia va a usar baños químicos, nuestros baños no los pueden tocar, no queremos mezclarnos. Todo bien, pero son otro programa, son otro canal. Es muy loco esto". Además, confesó que entiende la decisión que tomó el canal: "Desde la gerencia del canal exponen un argumento financiero que está bien. Este es un predio enorme donde se filman películas y se han grabado otros programas. Se puede hacer un dinero que al canal le viene bien".

Casella en el estudio de Bentida TV.

Sin embargo, a Casella no le agrada la idea de compartir el estudio con tanta gente. "Si vos me decís, le alquilamos el estudio a Virginia Lago para hacer su programa de cine bueno, es ella solita con dos cámaras, pero este es un programa quilombero. No sé cómo vamos a convivir", reflexionó.

Por último, lanzó una fuerte advertencia contra Marcelo Tinelli: "¡Qué ni pise Bendita! Ni él, ni nadie que esté curioseando. Son personas no gratas. Es como vivir en un edificio tranquilo y te caen cuatro bandas de rock, cinco ocupas... son ocupas".

Sin embargo, esta no fue la primera vez que Beto Casella se quejó de Marcelo Tinelli

Claramente, el conductor de Bendita es uno de los empleados de Canal 9 que más le molestó que Marcelo Tinelli con todo su equipo del Bailando 2023 vengan a compartir estudio con él. Hace unas semanas ya había hablado en un móvil de C5N sobre este malestar que deberá afrontar.

"La verdad de solo imaginar a todos los magos, todo el universo ese que anda dando vuelta alrededor de Tinelli y que van a la puerta de los canales... Un mago, uno que baila, imitadores de Sandro, todo eso vamos a tener que aguantarlo porque si vamos a convivir con el universo Tinelli en los pasillos que vienen las bailarinas de descalza ya va a ser una tortura eso", reveló sin ningún filtro Beto Casella.