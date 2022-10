Beto Casella mandó al frente a la China Suárez y reveló cómo fue el incómodo cruce con ella y Rusherking en un restaurante.

El conductor de Bendita TV detalló cómo fue el encuentro que resultó desagradable para los protagonistas. “El grupo de este programa coincidieron en un bodegón con ella, que estaba acompañada por su pareja. Pero, cuando la fueron a saludar, y a presentarle a Horacio Pagani, y nunca les había pasado, que era como si no los estuvieran viendo. Fue la indiferencia y el desprecio absoluto”, dijo en su programa.

Beto Casella relató la "cuestionable" actitud de la China Suárez y Rusherking en un restaurante

Luego, Beto Casella le dedicó un mensaje directamente a ella. “Capaz están confundidos de programa, acá nos importa tres carajos qué es de la vida y la cama de la China Suárez. Acá armamos clips, que alguien le explique que en realidad no nos importa”, tiró.

El panel de Bendita TV mantuvo un encuentro incómodo con la China Suárez.

Lola Corderó agregó más datos de esa situación y por qué quisieron ir a saludarla. "El chico del bar nos dijo que estaba ella con Rusherking, y yo sugerí que lo lleváramos a Horacio para que Rusher le explique qué es la música urbana. Nos pareció divertido. Pero no nos dijeron ni hola, una cortada de rostro tremenda”, disparó.

La China Suárez habló de su trato con la prensa: "No tiene piedad"

Ante de este incómodo encuentro, la China Suárez dio una entrevista para La peña de morfi donde habló del tratamiento de la prensa sobre su vida privada.

"Conmigo no tienen piedad, eso e real. Me inventaron 10 ó 12 embarazos y sólo tuve 3. Antes no hablaba tanto y eso generaba más misterio; pero ahora les preocupa todo lo que hago", dijo en el programa sobre el prejuicio sobre su relación con Rusherking.

"Nunca había salido con alguien más chico, ni me había fijado ni estaba en mi radar. Tenía mucho prejuicio. Él es humilde, bueno y tiene un corazón muy puro, ya no lo encontrás. No está contaminado. Es buen amigo... buen hijo. Tiene eso de la nueva generación que viene... es más livianito", contó.