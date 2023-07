Ángel de Brito, flamante conductor de LAM desde hace casi una década, supo hacerse un lugar en el medio y arrasar con su programa de espectáculo junto con un panel llamadas las ‘’angelitas’’. Actualmente lo acompañan Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Fernanda Iglesias, Marixa Balli, Marcela Feudale y con el tiempo, otras se fueron dando de baja por diversos motivos.

Aunque lo que llama la atención al público seguidor de LAM, es que el conductor nunca integró a hombres en su panel. Desde su cuenta de Instagram, Ángel habilitó la clásica caja de preguntas y respuestas para interactuar con los usuarios que quieran saber sobre su vida, chimentos o celebridades argentinas.

La respuesta de Ángel de Brito

Uno de sus seguidores, se animó a consultar sobre cuál sería el motivo detrás de la decisión del periodista: ‘’Harías un LAM mixto? O con angelitos? RE quieroo’’, escribió el user, dejando en evidencia su emoción sobre la posibilidad de tener nuevos integrantes en el panel de LAM.

Acto seguido, Ángel de Brito respondió la duda del internauta y dejó ver que claramente no le gustó mucho la idea: ‘’No me gusta ningún panelista, hombre para sentar en LAM. Son tibios o pocos profesionales’’, lanzó muy tajante y dejando en claro que no tiene pensado por el momento integrar a un hombre entre las ‘’angelitas’’.

El reclamo de Ángel de Brito

Además de contestar las preguntas de sus seguidores en Instagram, Ángel aprovechó para hacerle un reclamo a la producción sobre la escenografía de LAM: "Hace casi un año que pido que me cambien los sillones, son una vergüenza los que tenemos", respondió De Brito, quejándose ante la situación.

Finalmente, Ángel De Brito tendrá su renovación de escenografía durante este mes:' 'El 17 de julio", así se lo confirmó al seguidor que indagó sobre los nuevos sillones y decoraciones que tendrá su programa.

