Edith Hermida liquidó a Karina Mazzocco cuando le recordaron un viejo enfrentamiento: "No me gustan las mosquitas muertas"

Edith Hermida es una de las panelistas más picantes del momento, y con suma frontalidad da su más sincera opinión sobre todos los temas del mundo del espectáculo. Por si picante carácter y la forma que tiene de opinar sobre las diferentes polémicas, no le faltan escándalos ni polémicas y siempre se ve envuelta en un nuevo enfrentamiento con alguna figura pública. Ahora, le recordaron un polémico episodio con Karina Mazzocco y la volvió a aniquilar con su lengua filosa.

Hace algún tiempo, Edith Hermida se despachó contra Karina Mazzocco en Bendita por su trabajo en A La Tarde y tuvo unas declaraciones aniquiladoras: "Para mí representa lo peor del periodismo, pero no es la única, porque hay más periodistas que hacen este estilo de periodismo y representan lo peor. Como en algún momento Rial estuvo en un momento... No se hace más, fue muy criticado".

Edith Hermida en Instagram

Luego, siguió con todo. "Y hoy, así como Karina Mazzocco y el programa que conduce, hace ese estilo de periodismo nefasto, también hay otros programas y otros conductores que también se regodean en las miserias humanas, no está bueno... Evidentemente la gente consume eso, porque les va bien. Así como lo criticaban a Rial en su momento, representando lo peor del periodismo, bueno, hoy ellos están haciendo lo mismo", cerró Edith Hermida.

En Socios del Espectáculo la invitaron a Edith Hermida para hacer un breve recorrido de su trayectoria profesional, sus más grandes éxitos y, por supuesto, sus enfrentamientos más polémicos y escandalosos. Es por eso que mostraron al aire este fragmento en que la panelista de Bendita arremetió contra Karina Mazzocco, a lo que comentó: "Ay, qué dura", con sorpresa.

Karina Mazzocco en A La Tarde

Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo, le preguntó a Edith Hermida sobre cuál es la razón por la cuál se muestra tan indignada sobre el trabajo de Karina Mazzocco. "Cuando se regodean y no paran ante determinadas enfermedades... Lo que le pasó a Tamara Pettinato con su hermano", planteó la panelista.

Entonces, Edith Hermida dio un poco más de contexto sobre este picante enfrentamiento con Karina Mazzocco y aclaró que fue parte de un debate que se dio en Bendita cuando se trató el tema de Morena Rial y su enfrentamiento con Jorge Rial. Sin embargo, reculó y aclaró: "Ojo, a mí me parece bárbaro lo que está haciendo Karina. En el sentido de que, ella, para mí, estaba fuera de los medios, ella era conductora y encontró este camino".

Edith Hermida en Bendita

Después, agregó qué es lo que a ella no le gusta. "¿En dónde me hace ruido a mí? Cuando le van a hacer una nota y le dicen que 'tal tiene problema', '¿conmigo?'", dijo Edith Hermida. Mariana Brey, entendiendo perfectamente a lo que se refería la panelista, le dio letra y dijo: "No te gusta la mosquita muerta, en general". Ella, confirmó y cerró: "Estás haciendo esto, te metes en temas picantes, no te vengas a sorprender".

