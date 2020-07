La furia de Mica Viciconte porque tendrá que realizar aislamiento obligatorio

Andy Kusnetzoff confirmó que tiene coronavirus y puso en alerta a la producción de PH, en Telefe. El conductor grabó el programa en el mismo estudio donde también se realizan diversos ciclos por lo que se solicitó a quienes pasaron por ese espacio que se aíslen de manera preventiva.

Tal es el caso de Mica Viciconte quien participó de Bienvenidos a Bordo, el programa de Guido Kaczka que también se lleva a cabo en ese piso. La panelista de El show del problema aseguró que le exigieron que se mantenga en casa durante 14 días pero esta decisión no le gustó demasiado.

“Ahora estoy un poquitito más tranquila. Estaba un poco enojada, o caliente. La verdad es que estaba re caliente”, dijo la novia de Fabián Cubero sobre esta decisión en una nota para el ciclo de Nico Magaldi.

"Primero, quiero dejar en claro que no tengo ningún síntoma ni nada. Uno quiere laburar y tiene la posibilidad por no tener ningún síntoma y hace las cosas bien, se cuida, y demás, y te encierran de vuelta en tu casa... No es muy grato, la verdad. Lamentablemente no me queda otra que estar acá", concluyó.