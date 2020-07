La profunda tristeza de Ricardo Montaner por la muerte de su segundo papá

Apenas comenzaba la grabación de "La Voz", en México, Ricardo Montaner, coach del certamen, fue sacudido por la terrible noticia del fallecimiento de su padrino.

Sin poder continuar con la alegría que lo acostumbra, Ricardo eligió hacer una pausa y compartir el triste momento con los participantes: "Algo me sucedió un minuto antes de que ustedes entraran, algo que tiene que ver conmigo y mi familia. Una persona muy cercana a mi, se fue al cielo hace escasos 30 minutos. Es mi segundo papá; alguien que me crió con mucho amor: mi padrino", dijo emocionado y sin poder contener las lágrimas.

Tras el anuncio, y conmovido por la noticia, Ricardo recordó algunos de los tantos momentos vividos con su padrino y lo compartió con los integrantes del ciclo: "Desde muy chiquito recuerdo que mi padre me llevaba a la casa de mi padrino y eso era de mis grandes planes. Mi padrino luego de mi papá ha sido la persona que más ha apoyado mi carrera. Muy probablemente mi padrino tuvo más tiempo que mi papá de disfrutar de mí. Mi papá murió precisamente estando yo acá, en México hace ya 15 años".

En medio de su catarsis recordando a su amado padrino, le habló a los participantes acerca de la importancia de apadrinar a alguien y manifestó la significativa lección sobre la música que su padrino le dio a él.

Dirigiéndose a los participantes y recordando las palabras de su padrino, dijo: "Sigan para adelante. No miren hacia atrás. No avances mirando fotos viejas, proyecta hacia el futuro.Así me crié yo y por eso consideré que nunca era tarde para asumir un nuevo reto", frase que después subió a su historia de Instagram.