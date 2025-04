Benjamín Vicuña rompió el silencio ante las distintas versiones que suponían que él tenía un vínculo con Wanda Nara. Luego de que Ana Rosenfeld, exabogada de la empresaria, asegurara que existía alguna relación entre el chileno y la modelo, el actor dio una pequeña entrevista luego del teatro donde tuvo una furiosa reacción asegurando que todo: “Es mentira”.

Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña negó con vehemencia cualquier vinculación con Wanda Nara

En las últimas horas, Benjamín Vicuña tuvo una furiosa reacción al desmentir cualquier vinculación con Wanda Nara. El actor negó lo que dijo Ana Rosenfeld, quien aseguraba que la empresaria y él mantenían una relación con bastante diálogo. A la salida del teatro, el chileno se tomó un momento para hablar con la prensa y expresó: “Es mentira”.

Benjamín Vicuña

Durante el programa de Viviana Canosa, la exabogada de la conductora aseguró que desde que Mauro Icardi y la China Suárez comparten tiempo con sus respectivas hijas, la presentadora decidió iniciar a comunicarse con el artista: “Tienen relación Vicuña con Wanda, no hablan de ahora, en el momento en el que las nenas estaban con Icardi y también estaban los chicos de Vicuña, Wanda quería conocer un poquitito como se movía China respecto al cuidado y demás”, señaló.

A su vez, Ana Rosenfeld agregó: “Wanda quería entender qué tipo de mamá es (refiriéndose a la China)”. Esto dejó abierta una puerta a grandes especulaciones sobre cómo sería el vínculo que tendrían Wanda Nara y benjamín Vicuña, por lo que desde Puro Show (El Trece) se acercaron a la salida del teatro a hablar con el actor chileno sobre este asunto.

“Te quería consultar, porque Ana Rosenfeld dio una información recientemente de que tenes relación con Wanda, como es esto?”, inició preguntando el notero de PS. “No, no eso es mentira”, inició a explicar el actor chileno. “Chicos primero no es el momento, estamos celebrando. Segundo está mintiendo, tercero a Ana la conozco por otras razones hace muchísimos tiempo, eso no es real. No instalen algo que no es cierto”.

Por su parte, al ser consultado sobre los mensajes que Wanda Nara le habría escrito para saber cómo era la relación entre la China Suárez y los niños, contestó: “Eso es mentira, no sé la razón. Ana me escribió por otras razones que no voy a decir por qué en otro momento de mi vida”.

China Suárez y Benjamín Vicuña

Este episodio generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo, dejando en evidencia la tensión entre los protagonistas de esta historia. Mientras que algunos sostienen la veracidad de lo que dijo Ana Rosenfeld, otros se quedan con la furiosa reacción de Benjamín Vicuña donde repite con fervor que no tiene ningún vínculo con Wanda Nara.

VDV