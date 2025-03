El tierno mensaje de Benjamín Vicuña para Anita Espasandín en su cumpleaños: "Mi corazón en tus manos"

Este viernes 28 de marzo de 2025, el actor chileno Benjamín Vicuña emocionó a sus seguidores al dedicarle un amoroso mensaje a su pareja, Anita Espasandín, en el día de su cumpleaños.

El amoroso saludo de Benjamín Vicuña a Anita Espasandín en su cumpleaños

A través de sus Historias de Instagram, el actor publicó una fotografía en la que se los ve juntos, con Espansandín formando un corazón con sus manos. "Mi corazón en tus manos", escribió Vicuña junto a la imagen, agregando un cariñoso "Feliz cumple amor" y varios emojis.

Desde que iniciaron su relación. Vicuña y Espasandín han mantenido un perfíl relativamente bajo. A pesar de ello, la empresaria y economista, divorciada y madre de dos hijos, ha acompañado al actor en diversos eventos y presentaciones, donde ha captado la atención por su estilo y elegancia en alfombras rojas y ruedas de prensa.

Benjamín Vicuña a Anita Espasandín

La pareja también ha compartido momentos familiares. Recientemente, viajaron juntos a Chile para disfrutar de unas vacaciones, fortaleciendo su vínculo, Vicuña ha manifestado en varias oportunidades lo enamorado que está de Espasandín y, en una entrevista a Infobae, reveló detalles de su relación: "Fue mutuo. Fue la vida, que nos fue llevando de forma súper orgánica, fluida. Cuando las cosas van, es todo muy lindo: con mis hijos, con sus hijos, con el entorno, con su familia", expresó el actor.

Benjamín Vicuña a Anita Espasandín

En cuanto a las cualidades que lo conquistaron, Vicuña destacó la calma y madurez de su pareja. “Yo soy muy precipitado, muy ansioso, y quiero todo rápido. Y en este caso vamos muy lento. Y está bueno", confesó. También abordó la posibilidad de explorar nuevas dinámicas en su relación: "Hoy te digo que lo veo difícil. No sé mañana. La pareja, la monogamia, los vínculos, son temas sensibles. Todos estamos constantemente revisando eso".

Por otro lado, el actor se refirió a la exposición mediática que han tenido sus exparejas, Pampita y Eugenia “La China” Suárez, y dejó en claro su postura al respecto. Han pasado muchos años, somos todas personas libres, independientes. No me gusta que me pongan en ese lugar de vocero de la vida de los otros", aseguró.

Con esta relación, Benjamín Vicuña parece haber encontrado un equilibrio emocional y una felicidad genuina al lado de Anita Espasandín. Lejos del ruido mediático y sin prisa, la pareja avanza con paso firme, disfrutando de cada momento juntos y construyendo un amor basado en la complicidad y el respeto mutuo.

N.L