La hermana de Amaia Montero trató de miserable a Lali Esposito y la insultó

Un escándalo internacional en el mundo de la música se dio luego de que Lali Espósito y Peter Lanzani, en un vivo por Instagram que hicieron, contaran una anécdota sobre Amaia Montero, la ex líder de la Oreja de Van Gogh, y un cruce violento que tuvo con Eugenia "la China" Suárez. Y si bien Lali pidió disculpas públicas, la cantante salió con todo a responderle y su hermana, Idoia Montero, desenfrenada, trató a la artista argentina de "miserable". No sólo eso, la insultó mediante su cuenta de Twitter, que ya no es más pública ya que debido a la repercusión que tuvo la puso privada. Pero la historia no termina allí: por la tarde, Marcelo Polino se metió en la pelea y aseguró que todo lo que relató Espósito era verdad. Un culebrón...

"Amaia @lalioficial No es mentirosa. Lo qué pasó lo vio mucha gente. Ya se sabia hace tiempo #Humor #TeMetesConLaliTeMetesConmigo", escribió el periodista.

Repasemos... Lali relató en el Live: “Estaba Amaia con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho. Tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a la China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo”, contó la ex Casi Angeles.

Amaia, sin poder creerlo, desmintió todo: "Lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, la verdad Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar”.

Ahora, si bien como contamos al comienzo de la nota Lali se disculpó, la hermana de Amaia no tuvo piedad con la estrella argentina: “Eres una gran mentirosa @lalioficial. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa no es clara. Te lo has inventado y punto. Has mentido, eso no pasó. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no. ¡¡Como compañera de profesión eres una auténtica mierda!! Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo no tienes vergüenza @lalioficial. No nos tomes el pelo y haz lo que tienes que hacer en Instagram. Lista que eres una lista @lalioficial”.

