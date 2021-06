La hermana de Claudia Fontán destruyó a MasterChef Celebrity 2: “Por el rating son capaces de matar a la madre”

En el día de ayer, Claudia "Gunda" Fontán se despidió de MasterChef Celebrity 2 tras no satisfacer los estándares del jurado. El veredicto de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis se dio en medio de una polémica con la actriz por juntar un relleno que se le había caído al piso y haberlo colocado nuevamente en una torta.

Tras este hecho, la Gunda fue muy criticada y fue su hermana Alejandra quien salió en su defensa y acusó a la producción de Telefe de haberla expuesto a propósito. "¡¡Qué se sepa!! Despertemos por favor!! ES UN REALITY !!!! Que además es GRABADO Y EDITADO y lo hacen de la manera que se les canta para que provoque un efecto en la audiencia y hacer 25 puntos de rating", había disparado la semana pasada.

"Recién ahora (por el seis de junio) estamos viendo lo que se grabo y EDITÓ hace tres semanas. Los participantes preparan 2 platos siempre, uno de esos platos es el que el jurado prueba una hora antes. Por eso lo que nosotros vemos son mesadas limpias con un solo plato.... YA LO DEGUSTARON !!! Ya sabían TODOS que la torta de Gunda tenía lo recogido del piso pero les sumaba hacer la actuación para que todos lo vean porque eso era pico de rating", sostuvo en primer lugar la hermana de Claudia Fontán.

Enojada por la situación que vivió su hermana, Alejandra agregó: "Por otro lado, ellos te hacen un buenito o un villano a su antojo, cortan partes y ponen las que quieren. Alguien se imagina lo que produce en los participantes estar en un reality?? Juegan con tus emociones y llega un punto en que actúas como nunca pensaste que lo harías. Más allá de la semana con gastroenteritis de Gastón Dalmau y los calmantes que tuvo que tomar el último mes Georgina (Barbarossa).... Gunda hacía un mes que no dormía. Por todo eso... lo que pasó, hasta una mentira sostenida de manera infantil, como las que cuando eramos chicos sosteníamos ante la maestra (cosa que ella hoy se ríe y no lo puede creer)... todos poseídos por lo que se distingue como la típica quiebra emocional que suma al juego que los recolectores de rating persiguen".

Claudia Fontan fue la ultima eliminada de Masterchef Celebritys

"En cuanto a la producción, por 25 puntos de rating son capaces de matar a la madre o provocar esto en las redes (que les encanta)!! Siempre fue así en TODOS LOS REALITY!!!! No les importa defenestrar a quien sea!! Incluyendo a los participantes con trayectoria intachable pero que quedan al servicio de los caprichos de la producción. No les importa nada más que sus 25 puntitos. Por favor!!! No se coman todo lo que ven!! Que el jurado por sus cucarachas recibe ordenes de la cabina de producción para que hostiguen, digan, hagan a favor del culebrón! Ellos también son carne de cañón!! Hubo muchas cosas que pasaron en las grabaciones que nadie las vio y otras que fueron un collage de edición..... sigamos viéndolo como un entretenimiento pero no seamos ciegos!!! ?? Gunda era y es la mejor !! Cada plato que presenta es una joya!!", cerró .