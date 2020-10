La incómoda reacción de Pampita cuando le preguntaron por Martín Barrantes

Pampita y Martín Barrantes se casaron en 2002 y se separaron, poco después, en medio de una fuerte polémica. Al parecer, la modelo le fue infiel al polista, quien por este motivo decidió demandarla.

Pero para la modelo pasó mucha agua bajo el puente y, fiel a su estilo reservado, intentó no "llamar" al pasado en Pampita Online cuando se refirieron a los divorcios problemáticos.

En el ciclo, debatieron sobre la separación de Valeria Lynch y Cau Bornes y fue la panelista Paula Galloni quien intentó consultarle a la conductora sobre su polémica con Barrantes. “Los hombres empiezan a esconder todo cuando las mujeres se separan. Hay un montón de abogados que nos contaron que ellos empiezan a dividir todo como si las mujeres no se lo merecieran”, dijo la modelo de 42 años sobre este tipo de escándalos.

En ese momento fue que la periodista indagó sobre su pasado. “Vos pasaste por algo así. Entonces me parece que también hablás porque la viviste. Yo recuerdo que tu divorcio fue muy comentado”, le dijo, pero Pampita eludió el tema y la interrumpió: “¡Ay no, no hablemos de eso, por favor… prescribió. 20 años, ya está! No me acuerdo nada de ese tema”.