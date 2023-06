Martina Stewart Usher fue una de las participantes de Gran Hermano 2022 que más polémica generó y rápidamente se ganó el odio de la mayoría del público, que decidieron sacarla de la casa con tan solo dos semanas dentro. Luego de su expulsión, la joven tuvo un paso tímido por los medios, aunque una vez cada tanto pisa algún programa y genera de qué hablar. Ahora, arremetió contra Nazarena Vélez al recordar cómo la trató en su visita a LAM.

Fue en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live que Martina Stewart liquidó a Nazarena Vélez. En la entrevista, se encontraban hablando de cómo fue el momento en que salió de la casa más famosa del país y tuvo que ir a los programas para hablar de todo lo que pasó en el reality. Por supuesto que es una situación difícil porque se encontraba en aislamiento y no sabía nada de lo que se dijo en el afuera. Por eso, la profesora de educación física no lo pensó dos veces y habló cómo se sintió con el destrato de la panelista de LAM.

Martina Stewart en Instagram

En este sentido, Martina Stewart dijo: "A mi me dio mucha fiaca cuando se hablaron boludeces sobre mi persona pero después entendí que era parte del juego y que la gente tenía el derecho de opinar, si me sorprendió parte de los periodistas porque yo cuando no conocía el medio creía fielmente en su palabra y hoy sale una noticia y no la miro porque sé que es mentira". La profesora de educación física se refirió a las supuestas denuncias por maltrato que habría recibido por parte de sus alumnos y que en los medios trataron por mucho tiempo.

Nazarena Vélez en LAM

Luego, sorprendió al contar el enojo que tiene con Nazarena Vélez por aquella entrevista que le hicieron en LAM. "Lo que sí me quedó como bronca, como que paja que esa mina esté en los medios fue Nazarena Vélez, que yo cuando voy a LAM había salido hace un día de la casa y estaba súper cansada, estaba nerviosa, no entendía nada yo, había vomitado antes del programa por los nervios, era ir a un programa que siempre vi y sabía que me iban a matar, y me había preguntado si estaba medicada o algo", comenzó diciendo Martina Stewart Usher.

"Con el tiempo dije qué mina desubicada, tiene una hija mujer, una desubicada y una pel... la verdad. Cada una hace lo mejor que puede en ese programa pero cuando me pongo a pensar digo eso, qué mina desubicada la verdad", agregó Martina.

Por último, Juan Etchegoyen le preguntó a Martina Stewart si el destrato que vivió por parte de Nazarena Vélez lo sintió alguna vez por alguna otra persona del medio. Sin embargo, ella aseguró que nunca le pasó. "Sólo con ella me pasó eso, fue a lastimarme, las otras me preguntaron bien, quizás hizo alusión a lo que hizo ella porque la mina si se medicaba, me vio pollito y me fue a pegar", sentenció la exparticipante de Gran Hermano.

NL.