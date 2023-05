Martina Stewart fue una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2022. En su video de presentación la joven causó un gran revuelo al asegurar que le parecía "rari" la bisexualidad. Además, se vendió ante el público como una persona conservadora y tradicional, aspectos que al final le jugaron en contra dentro del reality, convirtiéndola en la segunda eliminada del show.

No obstante, el pasado jueves salió a la luz un supuesto video en donde se deja en evidencia que Martina Stewart junto a su novio habían tenido relaciones íntimas con otra mujer.

La persona que filmó el clip, Laura Puchetti, supuestamente se levantó de la cama y mostró el espacio que la ex Gran Hermano y su pareja le habían dejado para que ella pudiera dormir. Seguidamente, hizo una seña, dando a entender de que habían tenido relaciones. En el video se aprecia a Martina junto a Uriel, su novio, abrazados y al parecer desnudos.

Tras viralizarse la información, Stewart fue tajante en negar que en esa noche ella haya tenido relaciones sexuales con su novio y otra persona. "¡¿Cómo voy a hacer un trío con lo cerrada que soy?!", expresó muy segura en el programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David en América TV. "Es un video armado por la chica. Esta piba lo hace adrede y para filtrarlo", destacó, tratando de restarle importancia.

Laura Puchetti, la chica que aparece con Martina Stewart y su novio en el video, rompió el silencio

Luego de que Martina Stewart acusara a Laura Puchetti de armar a propósito el video para luego filtrarlo a la prensa, la joven se defendió y quebró el silencio, afirmando que lo que sucedió aquella noche fue verdad: "Obvio que es verdad, no entiendo por qué lo niega. Cuando nos estábamos yendo todos fue ella la que me invitó a quedarme. Estábamos con unos tragos encima, empezamos a hablar en doble sentido y todo se desvirtuó", desclasificó la tercera en cuestión.

Martina Stewart asegura que el video es armado.

Laura describió que todo ocurrió el miércoles en la nohe, entre las 23:30 y 4:30 de la madrugada. Asimismo, recordó que desde que llegó a la casa de la exhermanita sintió "sus ganas" y sabía desde un principio cuál iba a ser el desenlace de esa noche: "Sabía. Sentí sus ganas desde que me abrió la puerta. Estuvo todo excelente. El novio miraba y se tocaba. Ella me tiró onda desde que llegué a la casa. Como yo soy de Berazategui y había ido hasta Pilar en un viaje de hora y media, me invitaron a cenar. Ella me llevó al cuarto una vez que se fueron todos. Nos empezamos a manosear y a besar. Después se sumó su novio. Se dio todo así. Disfrutamos los tres", detalló.

En esta misma línea, Puchetti destacó que el acto sexual se desarrolló solamente con Martina, porque no dejó que su novio interactuara con ella. "Al novio no lo dejó que me toque, fue casi todo entre ella y yo. La pasamos re bien", agregó.

Por otra parte, aseguró que ella no fue quien filtró el video en las redes sociales, sino que fue una amiga: "El video se lo había pasado a una amiga para que supiera con quién estaba, y se filtró. No grabé nada más, ellos tampoco", cerró.

