Mauro Icardi le dedicó un tierno mensaje a su esposa Wanda Nara, madre de sus dos hijas Francesca e Isabella. "Ella, mi mujer, mi único amor, mi Reina en este reino de la vida, la madre de mis hijas. Te amo. 10 años de amor en los cuales tuvimos que pasar millones de cosas hermosas, otras no tan buenas, luchar contra la envidia, la mala onda, los insultos", comenzó diciendo el futbolista.

Al mismo tiempo, agregó: "Bajar a muchos 'payasito/as' que se quisieron subir a este tren que solo nosotros sabemos cuánto costó, cuánto entregamos de nosotros mismos para tener y ser lo que hoy en día somos. Te amo, y te amaré toda mi vida mi Reina hermosa". Románticas palabras de Icardi a su esposa, pero esto no fue suficiente para el periodista Juan Etchegoyen, el cual no le cree nada de que ambos siguen juntos.

El tierno mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara

"Alguien en la sala que me explique qué película ve", fue lo que escribió el periodista en sus historias de Instagram donde muestra el posteo de Mauro Icardi.

Mauro Icardi se ajustó los botines y salió a responderle

El futbolista inmediatamente salió a responderle al periodista y dijo: "Para ser periodista de chimentos estás muy desinformado me parece. Hace rato venís dándome con todo, se ve que el que se perdió la película en la sala y fue a comer pochoclos nada más sos vos. Deberías estar un poquito más informado, ¿o no viste la entrevista en la televisión italiana? ¿O la viste y te haces el bol*do para sumarte algunos seguidores diciendo estupideces?"

Mauro Icardi le puso los puntos a Juan Etchegoyen

Y siguió: "por si no lo viste te lo dejo bien claro de primera mano, y de fuente directa. Estamos juntos, seguiremos juntos y vamos a estar juntos siempre. También te ahorro que salgas a decir que de mi entorno te cuenta o te dice, ¡totalmente mentira! Nadie de mi entorno hablaría con vos nunca. De eso quedáte más que tranquilo. Y de ahora en adelante seguí inventando como hace rato venís haciendo y tirando frutas". Luego, cerró: "Y por la película que no estás viendo, en la foto hay dos personas. No creo que sea montaje".

Juan Etchegoyen vs Mauro Icardi

El descargo de Mauro Icardi para el periodista no iba a morir ahí, porque Juan Etchegoyen salió a responderle y le dedicó un extenso descargo, tal cual lo hizo el futbolista. "La locura es total. Querido Mauro, tu ataque sistemático al periodismo ya me da gracia. Utilizás una opinión mía para agredir. Me llama la atención que si mi información es mala le des tanta importancia, pero ya nada me sorprende de vos. Sos un pobre tipo que lo único que quiere es salir en los portales. Jugás el mismo juego que Wanda y lo único que consiguen es ser el hazmerreir del espectáculo".

El descargo de Juan Etchegoyen

"Me da pena tu arrogancia y te cuento que he contado el 5% de las cosas que me llegan. A mí me enseñaron de chico que el sol no se puede tapar con las manos. A vos se ve que nunca te lo explicaron, hay que tener cuidado porque quizás cuando lo tapes te termina quemando. Cuando quieras te espero en mi programa para que aclares lo que quieras en vez de atacar sin sentido"

El descargo de Juan Etchegoyen

Por último, agregó: "Por último, ya que me mirás todo y mi data es inexacta, sean claros con tu ex o tu actual mujer y aclaren si se reconciliaron o no, así de paso terminamos con el jueguito mediático de hace meses. Saludos y reí más que te noto muy enojado con la vida".

